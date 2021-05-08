Elazığ Başsavcılığı'ndan Sedat Peker'in Tolga Ağar iddiasına ilişkin açıklama

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in AKP milletvekili Tolga Ağar'ın cinsel saldırısına uğrayıp öldürüldüğünü iddia ettiği Yeldana Kaharman'la ilgili yaptığı açıklamada, olayın intihar olduğunu ve hukuki sürecin tamamlandığını belirtti.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç örgütü lider Sedat Peker'in "Yeldana Kaharman, AK Parti Milletvekili Tolga Ağar'ın cinsel saldırısına uğradığı şikayetinin ardından ölü bulundu" iddiasını yalanladı. Başsavcılık'tan yapılan açıklamada şöyle dendi: “Kazakistan uyruklu Yeldana Kaharman’ın ölümüyle ilgili paylaşımlar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan olay yeri incelemesi, ölü muayene ve otopsi işlemi ve dinlenen tanık beyanları sonucunda müteveffa Kaharman’ın asıya bağlı gelişen asfiksi sebebiyle vefat ettiği, müteveffayı intihara azmettiren, teşvik eden, intihar kararını kuvvetlendiren veya intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kimsenin bulunmadığı tesbit edilerek 16/10/2019 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği anlaşılmıştır.” TIKLAYIN - Sedat Peker: Mehmet Ağar'ın oğlunu tecavüzden şikâyet eden kadın ertesi gün ölü bulundu

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Sedat Peker'den Tolga Ağar iddiası

Suç Örgütü lideri Sedat Peker, kendisine yönelik operasyonlar sonrası çektiği videoda "Şahsıma yapılan kanunsuzlukların taşeronu Mehmet Ağar ve Pelikancılardır" diyerek yeni videolar çekeceğini belirtmişti.

"Mehmet Ağar ve Pelikancıların gerçek yüzü" başlığıyla yayınladığı ikinci videoda Peker, "Tolga Ağar'ın bir kız arkadaşı var Kırgız ya da Kazak uyruklu. Kızcağız jandarmaya gidiyor, Tolga Ağar bana tecavüz etti diye. Kız şikayet ediyor. Daha sonra kızı helikopterle aldırıyorlar. Kız ertesi gün ölü bulunuyor. Orada bir garipcağız öldü, herkes biliyor kimse sesini açmıyor" diye konuştu.

Söz konusu iddiayı Jandarma Genel Komutanlığı, yalanlarken Tolga Ağar da reddetmişti.