Tolga Ağar’dan Sedat Peker’in iddiaları hakkında açıklama

AKP Elazığ Milletvekili Tolga Ağar, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in hakkındaki iddialara ilişkin olarak bir açıklama yaptı. Peker'in Yeldana Kaharman'ın ölümü hakkında suçladığı Ağar, iddiaları "itibar suikastı" olarak niteledi. Ağar, “Şaibe yaratarak, ima yoluyla beni suçlamaya çalıştığı adı geçen gazeteciyi tanımam. Konu adli makamlarca soruşturulmuş ve hukuki süreç tamamlanmıştır. Konunun şahsımla uzaktan yakından ilgisi bulunmamaktadır” dedi.

Ağar, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, "Uzun süredir yurt dışında kaçak yaşadığı anlaşılan suç örgütü mensubu S.P. isimli kişi tarafından şahsıma yönelik iftiraları şiddetle reddediyorum" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Hangi karanlık hesaplar için bu şeref ve itibar suikastına giriştiğinin açığa çıkması için hukuki işlemleri başlatacağım. Şaibe yaratarak, ima yoluyla beni suçlamaya çalıştığı adı geçen gazeteciyi tanımam. Konu adli makamlarca soruşturulmuş ve hukuki süreç tamamlanmıştır. Konunun şahsımla uzaktan yakından ilgisi bulunmamaktadır. Buradaki kurnazlık, siyasi husumet içerisinde olunan çevrelerin iftirasına destek vereceği ümididir. Daha düne kadar kendisine hakaret ederek itibarsız şahıs muamelesi yapanların, amaç siyasette malzeme olarak kullanma olunca, konu ile ilgili hiçbir araştırma, soruşturma lüzumu görmeksizin, hevesle üzerine atlamalannı derin bir üzüntü ile karşılıyorum. Kendi siyasi hesaplarına suç örgütü mensubunun beyanlannı dayanak yapmaya çalışanları kamuoyu vicdanına havale ediyorum. Türkiye'de herkes herkesi tanır, bilir ve değerlendirir. "Tezyif müzeyyifın kadri ile mütenasiptir" yani "Hakaret, hakaret edenin gücü ve kişiliği ile orantılıdır." Kamuoyuna saygılarımla sunarım."

Ağar'ın Twitter'da paylaştığı açıklamaya yorum yapılmasını engellemesi dikkati çekti.

Yeldana Kaharman'ın ölümü

Elazığ’da yaşayan 21 yaşındaki Kazakistanlı Yeldana Kaharman isimli kadın, evde şüpheli şekilde yaşamını yitirmiş olarak bulunmuştu. Vücudunda darp ya da kesik izi bulunmayan 21 yaşındaki Kaharman'ın intihar ettiği öne sürülmüş, ölümün Ağar ile ilişkisi olduğu iddiaları ortaya atılmıştı. İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği Ağar'ın adının geçtiği haberlere erişim engeli getirmişti.

Sedat Peker’in iddiaları

Hakkında “organize suç örgütü elebaşı” olmak suçlamasıyla yakalama kararı olan ve geçmişte de aynı suçtan hüküm giyip cezaevine giren Sedat Peker, Ağar ve babası Mehmet Ağar hakkında bazı iddialarda bulunmuştu. Yurt dışında bulunan Peker, çektiği bir videoda Elazığ'da yerel televizyon kanalında sunuculuk yapan Kazakistan uyruklu Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Yeldana Kaharman’ın ölümü hakkında Ağar’ı suçlamıştı. Peker, şunları ifade etmişti:

"Tolga kardeşin hikayeleri böyle bitmiyor. Bir kız var Kırgız ya da Kazak uyruklu. Kızcağız jandarmaya gidiyor, Tolga Ağar bana tecavüz etti diye. Kız şikayet ediyor. Daha sonra helikopterle gelip bu kardeşi babası aldırıyor. Kız ertesi gün ölü bulunuyor. Orada bir garipceğiz öldü, herkes biliyor kimse sesini açmıyor."

Nusret, Sezgin Baran Korkmaz ve Emir Sarıgül

Peker, videonun bir kısmında da restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe, hakkında yakalama kararı bulunan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ve siyasetçi Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Nusret diye bir kardeşimiz var etçi. Konunun diğer kahramanı Mehmet Ağar Bey'in oğlu Tolga Ağar. Yanında kız arkadaşı, Emir Sarıgül'ün evine geliyorlar Beykoz Konakları'nda. Onun bir alt sokağında da Mehmet Ağar Bey'in evi var. Ağar'ın yanında da Sezgin Baran Korkmaz var. Sarıgül'ün evinde birlikte kokain içiyorlar. Tolga Ağar Nusret'e telefon ediyor, "Akıllı ol" diyor. Nusret de küfür etmeye başlıyor. Ardından Tolga Ağar öfkelenerek ateş ediyor. Sesi duyan Mustafa Sarıgül ve Sezgin Baran Korkmaz yukarı geliyorlar. Sarıgül "Gereğini yapın" diyor. O gün orada ayrıca İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevdet Hürol var. Sururi Saydam, Beykoz'dan sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı. Sunay Balıklıkaya, C Bölge Müdürü, şu an emekli. Bu müdürlerimiz de orada. İl Emniyet Müdürü işlem yapacağız diyor. Mehmet Ağar ve Tolga Ağar engelliyor. Sonucunda Emir Sarıgül'ün şoförüne tek el ateş ettiriliyor ve arkadaş cezaevine gidiyor."