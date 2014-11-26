'El Kaide ve IŞİD militanlarına benzeyen futbolcular sakallarını kesip gerçek futbolcuya döndüler!'

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav’ın sakallı futbolculara "Burası İmam Hatip mi? Böyle sakalla dolaşıyorlar" diyerek gösterdiği tepkiye destek verdi. Turan, “Başkan’ın uyarısı üzerine, Gençlerbirliği’nin 6 futbolcusu, sakallarını kesip pırıl pırıl aydınlık yüzlerle Kardemir Karabükspor maçına çıktılar. Daha önce El Kaide teröristlerine ya da kelle kesen IŞİD militanlarına benzeyen futbolcular, gerçek bir sporcuya döndüler” dedi.

Rahmi Turan bu görüşlerini Sözcü gazetesindeki “Tokmak” köşesinde yazdı. Turan’ın “Sakallılar” başlığıyla yayımlanan (26 Kasım 2014) yazısı şöyle:

Sakallılar!

Siyasetle yatıyor, siyasetle kalkıyoruz.

PKK’nın hainlikleri, IŞİD saldırıları, iktidarın çıkarmak istediği baskı yasası, siyasetçilerin kısır tartışmaları günlerimizi dolduruyor.

Tüm bunlar arasında, bir futbol olayı var ki, bence bir devrim niteliğinde…

Son zamanlarda futbolcuların önemli bir bölümünü “Sakal bırakma hastalığı” sarmıştı.

Mesela Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel, Atletico Madridli Arda Turan gibi…

Aslında bu sakallar, futbolculara hiç yakışmıyor, görüntüleri kararıyor, çok sevimsiz hale geliyorlar ama bunun farkında değiller!

Gençlerbirliği takımında da 6 futbolcu sakallıydı. Kulübün Başkanı İlhan Cavcav:

“Nedir bu sakallar. Burası imam okulu mu? O sakallar kesilecek!” diye patladı.

İmam isen, papaz isen sakal bırak. Mesleğin gereğidir bu… Fakat futbolcu isen, sakalla bir ilgin olmamalı! Sakal sporculara hiç yakışmıyor!

Başkan’ın uyarısı üzerine, Gençlerbirliği’nin 6 futbolcusu, sakallarını kesip pırıl pırıl aydınlık yüzlerle Kardemir Karabükspor maçına çıktılar.

Daha önce El Kaide teröristlerine ya da kelle kesen IŞİD militanlarına benzeyen futbolcular, gerçek bir sporcuya döndüler.

Bu olay, dilerim, görüntü kirliliği yaratan tüm sakallı futbolculara örnek olur!