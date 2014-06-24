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Dünya

El Irakiye'nin 'ABD, IŞİD'i vurdu' iddiasını Pentagon yalanladı

Irak resmi televizyonu El Irakiye, ABD ordusuna ait insansız hava araçlarının IŞİD'e hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü ancak Pentagon iddiayı yalanladı

24 Haziran 2014 23:22

Irak resmi televizyonu El-Irakiye, ABD ordusuna ait insansız hava araçlarının Irak ve Suriye arasındaki Kaim sınır kapısı yakınlarındaki IŞİD militanlarına hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Ntv'nin haberine göre, Katar merkezli El Cezire televizyonu da, Irak devlet televizyonunu kaynak göstererek, ABD insansız hava araçlarının IŞİD'e hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. 

Kremlin'e yakın yayın yapan "Russia Today" de, kime ait olduğu bilinmeyen savaş uçaklarının Irak'ın kuzeyinde bazı mevzileri bombaladığını belirtti. 

Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon ise, iddiaları yalanladı. 

 

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