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İstanbul'da IŞİD ürünleri satan mağaza açıldı

IŞİD bayrağının bulunduğu tişörtler "Peygamber Efendimizin mührü" diye tanıtılarak satılıyor

24 Haziran 2014 13:20

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) adlı örgütün bayrağı İstanbul'da yeni açılan bir mağazada tişört olarak satılmaya başlandı.

“İslami Giyim” adıyla Bağcılar'da açılan mağazada, IŞİD'in bayrağının basıldığı tişörtler yanında sadece şeriata uygun bayan elbiseleri ve çarşaflar satılıyor.

Şeriatçı gösterilerde kullanılan bayrak ve flamaların da satışa sunulduğu mağazanın dış cephesinde Ahzab suresinin Türkçe meali yer alıyor. Mağazanın adı dışında satılan ürünlerde yer alan tüm yazılar ise Arapça.

 

Peygamber mührü

 

Yurt gazetesinin haberine göre; Bağcılar'ın en işlek caddelerinden birine bakan mağaza görenleri şaşırtıyor. Muhafazakâr nüfusun yoğun olduğu ilçede IŞİD bayrağının bulunduğu tişörtler "Peygamber Efendimizin mührü" diye tanıtılarak satılıyor. Bilindiği gibi Irak ve Suriye'de cihat adına vahşi katliamlara imza atan terör örgütü, bayrağında 'Peygamber mührü' bulunduğu için koydukları kurallara uymayanları 'kâfir' kabul ederek infaz ediyor.

30 Mart yerel seçimleri öncesi Saadet Partisi'nin seçim bürosu olarak kullandığı dükkâna açılan IŞİD mağazasının Esenler. Esenyurt, Güngören, Bahçelievler, Kaynarca, Pendik, Ümraniye gibi ilçelerde de açılacağı öğrenildi.

Şimdilik sadece kadınlara hizmet sunan mağazada IŞİD'in Musul'da koyduğu kurallara uygun giysiler satılıyor. Vitrinde duran mankene giydirilmiş çarşaf sadece gözler gözükecek şekilde dizayn edilmiş.

Mağazada satılan tişörtlerin her birinde ayrı ayet ve sözler Arapça olarak yer alıyor.

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