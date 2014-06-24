IŞİD Kıbrıs üzerinden bombalanabilir

Başbakan Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı David Cameron'un telefon görüşmesinin ardından İngiliz kabinesinden Başbakan Yardımcısı Duncan Smith, ABD'nin Irak'a hava saldırılarına karar vermesi durumunda Kıbrıs'taki İngiliz üslerini kullanabileceğini söyledi.

Faruk Zabcı’nın Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre İngiliz Metro gazetesi, Kabine Bakanı Iain Duncan Smith'in "IŞİD'e karşı müdahale etmeye karar verirlerse ABD'ye her türlü yardımı veririz" dediğini ve Kıbrıs'taki üslerini kullanma hakkını İngiltere'nin vereceğini söylediğini yazdı.

İngiltere'nin hava saldırıları yapmayacağını, Irak'a asker yerleştirmeyeceğini vurgulayan İş ve Emeklilik Bakanı, İngiltere'nin ABD uçaklarına yedek parça yardımı da yapabileceğini sözlerine ekledi.