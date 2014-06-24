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Dünya

İran, IŞİD'e karşı cihat çağrısı yaptı

İran'ın ve Şii dünyasının en büyük din âlimlerinden sayılan Ayetullah Mekarim Şirazi, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD)'e karşı cihat fetvası verdi

24 Haziran 2014 16:42

Şiiler tarafından ‘dini merci’ olarak kabul edilen, İran'ın ve Şii dünyasının en büyük din âlimlerinden sayılan Ayetullah Mekarim Şirazi Irak Şam İslam Devleti (IŞİD)’ne karşı cihat fetvası verdi. Şirazi yayımladığı fetvasında, “Başta kutsal mekânlar olmak üzere Irak’ın toprak bütünlüğünü savunmak, İslam ve Ehl-i Beyt’e gönül vermiş herkes için vaciptir. Bu yolda ölen insanlar, Hz. Hüseyin yolunda ölen Kerbela şehitlerine kavuşacak” dedi. 

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, IŞİD militanlarını ‘tekfirci terörist’ diye tanımlayan İranlı âlim, “Gerektiğinde milyonlarca insanın diğer ülkelerden Irak’a giderek IŞİD’e karşı Irak ordusuna yardım edeceğini” kaydetti. 

Ayetullah Mekarim Şirazi, teröristlerin ve onları destekleyen Arap ülkeleri, ABD ve İsrail’in Suriye’de rezil bir biçimde yenildikten sonra yenilgilerini Irak’ta telafi etmeye çalıştıklarını savundu. 

Daha önce Iraklı din âlimlerinden Ayetullah Ali Sistani de IŞİD örgütüne karşı cihat emri vermişti. 

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