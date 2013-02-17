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Dünya

El Hayye: Hamas ile İsrail arasında müzarekeler yürütülüyor

Hamas hareketi liderlerinden Halil el-Hayye, Mısır'ın arabuluculuğunda, karşılıklı ateşkes ve ambargoya ilişkin İsrail ile dolaylı müzakereler yürütüldüğü iddialarını doğruladı

17 Şubat 2013 00:19

Hamas hareketi liderlerinden Halil el-Hayye, Mısır'ın arabuluculuğunda karşılıklı ateşkes ve ambargoya ilişkin İsrail ile dolaylı müzakereler yürütüldüğü iddialarını doğruladı.

Hayye AA muhabirine yaptığı açıklamada, oluşturdukları bir heyetin, 2012 yılının Kasım ayında İsrail ile imzalanan ateşkes anlaşmasının maddelerinin uygulamaya konulması ve Gazze ambargosuna ilişkin taleplerini İsrail'e iletmeleri için 2 hafta önce Mısır tarafıyla bir araya geldiğini söyledi.

Mısırlı yetkililerin, birkaç gün önce taleplerini iletmek üzere İsrailliler ile görüştüğünü ve taleplerine ilişkin verecekleri cevabı kendilerine bildireceklerini ifade eden Hayye, ''İsrailliler ile doğrudan müzakere masasına oturmayız. Söz konusu müzakereler, Mısır aracılığıyla dolaylı olarak yürütülüyor'' diye konuştu.

Hayye, Hamas'ın daha önce ''esir takası'' anlaşması ve Kasım ayında imzalanan ateşkes anlaşması çerçevesinde İsrail ile dolaylı müzakereler yürüttüğünü dile getirdi.

Filistin yönetimi ile yapılacak milli mutabakat sürecini de değerlendiren Hayye, Batı Şeria'daki özgürlükler dosyası konusunda başarıya ulaşılmadan Hamas'ın, genel seçimlerin yapılmasına onay vermeyeceğini dile getirdi.

Hayye, ''Batı Şeria'da, müesseselerimiz kapalı, mallarımıza el konulmuş, Hamas üyeleri işlerinden çıkarılmış. Hamas bu sorunların çözüme kavuşturulmayıp öylece bırakılmasını kabul etmez'' ifadelerini kullandı.

Gazze'de Fetih Hareketi mensuplarına siyasi aktivitelerini rahat bir şekilde yürütmeleri için izin verildiğini dile getiren Hayye, hareketin tüm tutuklu üyelerinin serbest bırakıldığını ve 2007 yılında ülkeyi terk eden 95 Fetih üyesinin Gazze'ye geri dönmesi konusunda sorun çıkarılmadığını belirtti. Hayye Batı Şeria'daki Filistin Yönetimine bağlı güvenlik birimleri ve İsrail arasında bilgi alışverişi ve güvenlik koordinesinin devam ettiğine dikkati çekti.

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