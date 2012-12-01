ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton: Türkiye Hamas'ı ikna etmeli

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, 'Hamas'ın şiddeti sonlandırması için' Türkiye ve Katar gibi ülkelerin devreye girmesi gerektiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Hamas'ın şiddeti durdurması için Türkiye'den destek istedi.

Washington'daki bir düşünce kuruluşunda konuşan Clinton, Ortadoğu'daki gelişmeleri ve Filistin'in BM'de "gözlemci devlet" statüsüne yükseltilmesini değerlendirdi.

Hamas'ı sert sözlerle eleştiren Clinton, "Roket saldırılarını düzenleyenleri iyi tanıyoruz. Gazze'deki sivillerin arkasına saklanıyorlar ve İsrail'de sivilleri öldürüyorlar. Ellerinde olsa daha fazla kişiyi öldürürler" diye konuştu.

Mısır'ın, Gazze'ye kaçak silahların girmesini önlemesi gerektiğini söyleyen Clinton, ''Türkiye ve Katar gibi Hamas'a yakınlığı olan ülkelerin de çatışmanın kimsenin yararına olmadığını Hamas'a net biçimde belirtebileceğini ve belirtmesi gerektiğini'' kaydetti.

Tek yol müzakere

Filistin'in bağımsız bir devlet olması için tek yolun İsrail'le doğrudan müzakerelerden geçtiğini söyleyen Clinton, "Filistinlileri, İsrail ile doğrudan müzakerelerin, hak ettikleri bağımsız devlet olmada sadece en iyisi değil, tek yol olduğuna ikna etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

İsrail'e uyarı

Dışişleri Bakanı, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yeni yerleşim birimleri inşa edeceğini açıklayan İsrail'i de uyardı ve bu kararın barış hedefine sekte vuracağını dile getirdi.

Clinton'ın nükleer programıyla Batı'nın tepkisini çeken İran'a da mesajları vardı. ABD ve İsrail'in Ortadoğu'da birlikte çalışması gereken alanlardan bahseden Clinton, İran'ın nükleer silah edinmesini önlemek gerektiğini belirterek, ''İran için müzakere penceresi sonsuza kadar açık olmayacak'' dedi. (ntvmsnbc)