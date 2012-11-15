Hamas lideri Meşal'den İsrail'e: Beni de öldürün

Hamas'ın siyasi lideri Halid Meşal, dün İsrail'in "nokta atışı" ile öldürdüğü Hamas askeri lideri Ahmed el Cebari'nin cenazesinde konuştu. "Beni de ödürün" diyen Meşal, "Liderlerimizi öldürmek bizi daha güçlü yapar" dedi.

İsrail'in dün "nokta atışı" ile öldürdüğü Hamas'ın askeri kanadı İzzettin Kassam Tugayları lideri Ahmed el Cebari'nin cenazesi Gazze'de kaldırıldı.

Cenaze törenine Sudan'dan video konferans yöntemiyle katılan Hamas'ın siyasi lideri Halid Meşal, İsrail'e "Beni de öldürün" çağrısında bulundu.

"Liderlerimizi öldürmek bizi daha güçlü yapar" diyen Halid Meşal, "Cebari'yi öldürdünüz, devam edin, Meşal ve diğer liderleri de öldürün ancak bu ölümler Kudüs'e bir adım daha ulaşmamızdan başka bir şeye yaramayacak" dedi.

"Ahmed Cebari Hamas'ın değil bütün Filistin halkının lideriydi" şeklinde konuşan Halid Meşal, "Cebari Hamas'ın askeri kanadının kurulmasında çok önemli bir rol üstlendi. Bir kahraman gibi yaşadı ve bir kahraman gibi öldü" dedi.

Ahmed Cebari'nin kısa bir süre önce Mekke'ye giderek hacı olduğunu belirten Meşal, İzzettin Kassam Tugayları liderinin Mısır üzerinden Gazze Şeridi'ne döndüğünü dile getirdi.

İsrail suikastından kurtulmuştu

Hamas'ın siyasi liderliğinden ayrılması beklenen Halid Meşal, 15 yıl önce Ürdün'de İsrail suikastından kurtulmayı başarmıştı.

Netanyahu: Gazze mesajımızı aldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, "Hamas ve Gazze'deki diğer "terörist organizasyonlar"ın mesajımızı aldıklarını umuyoruz. Eğer almadılarsa, İsrail kendi halkını korumak için hazır" şeklinde konuştu.

Hamas'ın İsrail'le ateşkes görüşmelerini ise reddettiği belirtiliyor.