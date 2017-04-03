Ekvador'da zafer solcu Moreno'nun

Ekvador'da Seçim Komisyonu yaptığı açıklamada Lenin Moreno'nun oyların yüzde 51,12'sini alarak seçimleri kazandığını belirtti. Moreno'nun rakibi muhafazakar aday Guillermo Lasso'nun oy oranı ise yüzde 48,88 olarak açıklandı. Muhalefetteki CRAO Partisi'nin Genel Başkanı Cesar Monge seçimlerde hile yapıldığını öne sürdü.

Banka sahibi Lasso kendisini destekleyenlere barışçıl biçimde sokaklara çıkarak seçim sonucunu protesto etmeleri çağrısında bulundu. Görevinden ayrılacak olan Devlet Başkanı Rafael Correa, Lasso'nun seçmenlerin oylarıyla ulaşamadığı sonuca protestolarla ulaşmaya çalıştığı eleştirisini dile getirdi.

"Bütün vatandaşlar yaşayabilecekleri bir eve kavuşana kadar dinlenmeyeceğim"

64 yaşındaki Lenin Moreno mevcut Devlet Başkanı Correa gibi sosyal reformları sürdürmeyi hedefliyor ancak diğer yandan petrol gelirine bağımlı olmaktan kurtulmak amacıyla yabancı yatırımları da desteklemeyi planlıyor. Moreno seçim zaferinin ardından yaptığı açıklamada, bütün vatandaşlar yaşayabilecekleri bir eve kavuşana kadar dinlenmeyeceğini ve ülkesindeki okuma-yazma sorununun tamamen ortadan kaldırılacağını belirtti. Moreno, barışçıl biçimde birlikte yaşama vurgusunda bulunarak, "Daha az çatışma, daha fazla hoşgörü ile yöneteceğiz" dedi.

Julian Assange büyükelçilikte kalmaya devam edecek

Wikileaks kurucusu Julian Assange, Moreno'nun Devlet Başkanlığı'nda Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde kalmaya devam edebilecek. Moreno'nun rakibi Lasso ise seçimleri kazanması halinde Assange'ın büyükelçilikten çıkarılabileceğini söylemişti.

Moreno bedensel engelliler için mücadele ediyor

Moreno yeni parlamentoda 137 sandalye ile yüzde 74'lük çoğunluğa sahip olacak. Ancak şimdiki Devlet Başkanı Correa'nın sahip olduğu üçte ikilik çoğunluğa erişemedi. Moreno 2007-2013 yılları arasında Correa'nın yardımcılığını üstlendi. Daha sonra sağlık nedenlerinden ötürü görevinden ayrıldı. 1998 yılında maruz kaldığı soygundan bu yana tekerlekli sandalyede. Uluslararası alanda bedensel engellilerin hakları için mücadele ediyor.

Correa 10 yıllık iktidarı sonrasında eskisine oranla daha iyi bir tablo bırakarak görevindena ayrılıyor. Ülkede gayri safi yurtiçi hasıla kişi başına yılda yüzde 1.5 arttı. Bu oran 25 yıl önce yüzde 0.6 idi. Ülkede yoksulluk oranı yüzde 38'e indi. Correa petrol gelirlerini ağırlıklı olarak yeni cadde, nükleer santral ve hastaneler inşa edilmesine yatırdı.