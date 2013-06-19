Julian Assange bir yıldır Ekvador konsolosluğunda

Bradley Manning tarafından sızdırılan ABD Dışişleri Bakanlığı'na ait gizli belgelerin yayımlandığı WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, İsveç'teki cinsel taciz suçlamalarından ötürü sığındığı Londra Ekvador Büyükelçiliği'ne sığınmasının üzerinden 1 yıl geçti. Assange esaretinin birinci yıldönümünde yaptığı açıklamada, "Buradan ayrılmayacağım demek istemiyorum ama avukatlarım, elçilikten dışarı çıkmam halinde gözaltına alınıp ABD'ye iade edilme riskiyle karşı karşıya olduğumu belirtiyor" dedi. Assange'a Ekvador hükümeti tarafından siyasi sığınma hakkı tanınmış olmasına rağmen konsolosluğu terk edemiyor.

Snowden'e övgü

WikiLeaks kurucusu Assange, ABD Ulusal Güvenlik Kurumu NSA'nin milyonlarca kişiye ait telefon ve internet kayıtlarını izlediği belgeleri sızdıran CIA eski çalışanı Edward Snowden'ı da "kahraman" olarak gördüğünü söyledi.

Patino'dan ziyaret

Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde birinci yılını dolduran Julian Assange, bu hafta içinde Ekvador Dışişleri Bakanı Ricardo Patino tarafından ziyaret edilmişti. Assange ve Patino, elçiliğin kapısında birlikte görüntü vermişti.

İngiltere'nin uyarıları ve tehditlerine rağmen Orta Amerika ülkesi Ekvador, Assange siyasi sığınma hakkı tanımıştı. İngiliz hükümeti, Assange'ın kendilerine teslim edilmemesi halinde Ekvator Büyükelçiliği'ni basmakla tehdit etmişti.

Ekvador Dışişleri Bakanı Ricardo Patino, İngiltere'nin elçiliklerine olası bir saldırısının, uluslararası hukukun çiğnenmesi anlamı taşıdığını açıklamıştı.

Maliyeti 6.6 milyon dolar

İngiliz Telegraph gazetesi de, Assange'ın Ekvador Elçiliği'nde kalmasının İngiltere'ye bir yıllık maliyetinin 6.6 milyon dolar olduğunu açıkladı. Assange'ın kaçmaması için İngiliz polisi, 24 saat elçilik etrafında nöbet tutuyor.

İngiltere'de yaklaşık 1.5 yıl ev hapsinde tutulan Assange geçtiğimiz yıl Haziran ayında yürüyerek Ekvador Büyükelçiliği'ne sığınmıştı. Assange'ın avukatları, İngiltere'deki yasal süreçte müvekkillerinin İsveç'e iadesinin, ''haksız ve yasa dışı'' olacağını, İsveç'e iade edilirse ''adil yargılanamayacağını ve ABD'ye gönderilebileceğini'' savunmuştu.

İsveç'te bir kadına tecavüz, başka bir kadına da cinsel tacizle suçlanan Assange'ın, bu ülkeye iadesine karar verilmişti. İngiltere'deki Anayasa Mahkemesi de Assange'ın, davanın yeniden açılması yönündeki talebini reddetmişti.