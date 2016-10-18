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Dünya

Wikileaks: Julian Assange'ın internetinin Ekvador hükümeti kesti

Wikileaks, Julian Assange'ın internetinin Ekvador hükümeti tarafından kesildiğini öne sürdü

18 Ekim 2016 02:21

Yolsuzlukların, gizli belgelerin ifşa edildiği internet sitesi Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın 2012 yılından beri kaldığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'ndeki internet bağlantısının Ekvador hükümeti tarafından kesildiği öne sürüldü.

Wikileaks tarafından yapılan açıklamada, Ekvador hükümetinin, Wikileaks'in Hillary Clinton'ın Goldman Sachs'ta yaptığı konuşmaları yayımlamasından kısa bir süre sonra Assange'ın internetini kestiği belirtti.

Ekvador, henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

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