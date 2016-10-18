Wikileaks: Julian Assange'ın internetinin Ekvador hükümeti kesti

Yolsuzlukların, gizli belgelerin ifşa edildiği internet sitesi Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın 2012 yılından beri kaldığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'ndeki internet bağlantısının Ekvador hükümeti tarafından kesildiği öne sürüldü.

Wikileaks tarafından yapılan açıklamada, Ekvador hükümetinin, Wikileaks'in Hillary Clinton'ın Goldman Sachs'ta yaptığı konuşmaları yayımlamasından kısa bir süre sonra Assange'ın internetini kestiği belirtti.

Ekvador, henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.