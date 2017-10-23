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Ekonomi

Ekonomi Bakanı Zeybekci: Rusya'nın domates için 4 firmaya izin vermesine karşıyız

Zeybekci, Rusya'nın sadece 4 firma için domates ihracatına izin vermesinin sürdürülebilir olmadığını söyledi

23 Ekim 2017 16:07

Rusya'nın domates ithalatını yalnızca 4 firmadan yapacak olmasına karşı olduklarını belirten Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bu konuda siyasi baskı olduğunu söyledi. Zeybekci, şartların sağlanması halinde Rusya'dan et ithalatının başlayacağını belirtti.

Zeybekci,  Rusya ile Kasım 2015'ten sonra uygulamaya konulan yasakların tamamen kaldırıldığını belirterek, "Fiili olarak yasağa tabi olan hiçbir ürün yok artık. Bazı ufak uygulamalar var, bunlara karşı olduğumuzu Rus tarafına altını çizerek söyledik" dedi.

"Bizim üzerimizde de siyasi baskı var"

Uygulamaların özellikle domates ithalatının belirli şirketlerden, belirli miktarlarda yapılmasıyla ilgili olduğunu ifade eden Zeybekci, "Bu bizim için sürdürebilir değil. Çünkü bizim üzerimizde de siyasi baskı var. Bu baskı, Türkiye'deki ihracatçıların haklı tepkileriyle alakalı" diye konuştu.

Daha önce 1 Aralık itibariyle toplam 50 bin ton için 4 firmadan domates ithalatına başlanacağını duyuran Rusya, bu tarihi 1 Kasım'a çekti. İthalatın 1 ay erken başlayacak olmasına karşın sektör temsilcileri iznin yalnızca 4 firma için geçerli olmasına tepkili.

"Rusya et ihraç etmek istiyor"

Rusya'nın Türkiye'ye kırmızı et ihraç etmek istediğini söyleyen Zeybekci, "Bizim bu konuda hassasiyetlerimiz var. Hassasiyetleri tamamlayan şirketlerden bu ürünleri almakla ilgili bir problemimiz yok. Alabiliriz, çünkü Türkiye olarak biz büyükbaş ithal eden bir ülkeyiz. Sonuç itibarıyla Rusya, 100 milyar dolarlık ticaret hedefimizin olduğu ekonomik bir müttefiğimiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sırbistan'dan 5 bin ton et ithal edilmesi için anlaşma imzalandığını açıklamıştı.

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