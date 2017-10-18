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Ekonomi

Rusya ve Türkiye domates konusunda prensipte anlaştı

Söz konusu anlaşma 50 bin ton domates alımına izin veriyor

18 Ekim 2017 16:36

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Türkiye'den domates alımı yasağının kaldırılması konusunda Ankara ile prensip anlaşmasına vardıklarını belirtti. Novak'a göre, söz konusu anlaşma, Rusya'nın aralıktan başlayarak 4 Türk şirketinden 50 bin ton domates almasına izin veriyor.

Rus-Türk Hükümetlerarası Komisyonu Eş Başkanı olan Novak, Türkiye'den domates alımına ne zaman izin verileceğine ilişkin bir soru üzerine, "Bu konuda prensip kararı alındı. Şu anda 1 Aralık'tan itibaren 4 Türk şirketinden 50 bin ton domates alınmasına yönelik yasal düzenlemeler yapılıyor. Belgelerin onaylanması üzerinde çalışılıyor" dedi.

"Ticari bariyerler kalkmalı"

Sputnik’in haberine göre, Rus ve Türk yetkililerin, 21 Ekim'de hükümetlerarası komisyon toplantısı çerçevesinde yapacakları görüşmelerde, Rusya'da üretilen tavuk eti ve kırmızı etin Türk pazarına satılmasıyla ilgili yasağı da ele alacaklarını kaydeden Novak, "Ticari bariyerler kalkmalı" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Domates, Türk F-16'larının Kasım 2015'te bir Rus uçağını düşürmesi nedeniyle Rusya'nın Türkiye'den alımını durdurduğu bir dizi tarım ürününden biriydi. İlişkilerin 2016 ortasında düzelmeye başlaması ardından Rusya, birçok ürünün Türkiye'den alımına yönelik yasağı aşamalı olarak kaldırdı. Fakat domatese yönelik yasak devam etti. Bunun nedeni, Türkiye'ye yönelik yasağın ardından Rusya'da yerli domates üreticilerine büyük krediler verilmesiydi.

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