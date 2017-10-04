Rusya'dan 2018'e kadar domatese izin yok

Türkiye'de üretilen domateslerin Rusya pazarına girmesine 2018'den önce izin verilmeyecek. Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Rusya Tarım Bakanlığı’nın, Türkiye’den yılda 50 bin ton domates alınmasına izin verilmesi yönünde teklif verdiğini açıkladı.

Dvorkoviç, Türkiye’de üretilen domateslerin Rusya pazarına girmesine 2018’den önce izin verilmeyeceğini belirtti.

Sputnik’in haberine göre Dvorkoviç, Türkiye’den domates alımına yeniden izin verilmesi hakkında hükümete sunulan teklifin içeriğinin sorulması üzerine, “Rusya Tarım Bakanlığı’nın teklifine göre, (Türkiye’den alınacak) domatesin miktarı yılda 50 bin tonu geçmeyecek. Hükümet ise kararını 2018’den önce vermeyecek" dedi.

Ne olmuştu?

Domates, Türk F16’larının Kasım 2015’te bir Rus uçağını düşürmesi nedeniyle Rusya’dan Türkiye’den alımını durdurduğu bir dizi tarım ürününden biri. Türkiye-Rusya ilişkilerinin 2016 ortasında düzelmeye başlamasının ardından Rusya, birçok ürünün Türkiye’den alımına yönelik yasağı aşamalı olarak kaldırdı.

Fakat domatese yönelik yasak devam ediyor. Bunun nedeni, Türkiye’ye yönelik yasağın ardından Rusya’da yerli domates üreticilerine büyük krediler verilmesi.