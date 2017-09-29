Zeybekci: Domates yasağı kalkıyor, Putin'den de duyduk

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, domates ithalatına uygulanan yasağın kalktığına dair Putin'den sözlü teyit alındığını söyledi.

Zeybekci, Rusya'nın Türkiye'den domates ithalatına yönelik kısıtlamaların bir-iki gün içinde kalkmasının beklendiğini belirtti.

"Yasak kalkıyor mu?" sorusuna "kalkıyor" yanıtı veren Zeybekci, yasağın 1 Ekim'den önce kalkıp kalkmayacağının sorulması üzerine ise şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah, teknik anlamda onu göreceğiz 1-2 gün içinde. Bunun kararını duyduk ama resmi olarak da teyit edilmesini istiyoruz. (Bu konu) Çözüldü diyebiliriz, teyidini devlet başkanının (Putin) ağzından duyduk ama ilk yüklemeyi yapana kadar bekleyeceğiz."