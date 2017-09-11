Rusya, Türk domatesine kapılarını ekim-mayıs arasında açacak

Rusya ile Türkiye arasında ilişkilerin tam anlamıyla normalleşmiş sayılabilmesi için Moskova ile Ankara arasında bir yılı aşkın süredir pazarlığı yapılan domates ihracatı konusunda ara formül ortaya çıkmaya başladı.

14 Eylül’de yapılacak iki ülke heyetleri arasındaki görüşmelerde domatese ekim-mayıs ayları arasında 100 binden 300 bin tona kadar vize verileceği söylendi.

Rusya ile Türkiye arasında domates pazarlığının son aşamaya geldiğini Rus Kommesant gazetesi dünkü sayısında duyurdu.

Rusya Tarım Bakanlığı ile Tarım Ürünleri Sıhhı Denetim Dairesi tarafından resmi açıklama yapılmamasına rağmen domates krizine iki tarafı tatmin edecek formül bulunduğunu kendi kaynaklarına dayanarak duyuran gazete, “Türk domateslerinin 1 Ekim tarihinden bir sonraki yılın nisan veya mayıs ayına kadar Rusya’ya girişine izin verilecek. Ara mevsim alımının 100 bin tonla 300 bin ton arasında olması planlanıyor. Böylece Türkiye, Rusya pazarında mevsimlik bile olsa 2015 öncesinde Rusya’ya yaptığı 338 bin ton ihracatı yeniden yakalamış olacak. Domates alımları sadece Rusya’dan uygunluk belgesi alan ve akreditasyonu bulunan birkaç firma tarafından yapılabilecek” dendi. Rusya, Türkiye’den domates alımını 24 Kasın 2015 uçak krizinden hemen sonra 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren yasaklamıştı.