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Ekonomi

Rusya Tarım Bakanı: Türkiye'den domates sevkiyatları küçük partiler halinde yapılacak

"Türk ortaklar pazarımıza yaklaşık 50 bin ton domates sevkiyatı gerçekleştirecek"

19 Ekim 2017 22:05

Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, Aralık ayında Türkiye’den yapılması beklenen domates sevkiyatlarının küçük partiler halinde olacağını, sevkiyatların Rusya’daki pazarı ve domates fiyatlarını etkilemeyeceğini belirtti.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak’ın Rusya ve Türkiye’nin Rusya’ya domates sevkiyatı konusunda prensip olarak anlaşmaya vardıklarına yönelik açıklamaları konusunda değerlendirmelerde bulunan Tkaçev, “Türk ortaklar varılan kararlar sonucunda pazarımıza yaklaşık 50 bin ton domates sevkiyatı gerçekleştirecek, bu küçük bir pay. Bu küçük partilerin fiyatlamaları da, hacimleri de etkilemeyeceğinden eminim” dedi.

TIKLAYIN - Rusya ve Türkiye domates konusunda prensipte anlaştı

Sputnik’in haberine göre Tkaçev, Rusya’da ‘domates pazarının son zamanlarda şekillendiğini, Türkiye’den yapılan sevkiyatlara bakılmaksızın yerli üreticilerin, küçük girişimcilerin ve işletmelerin desteklenmeye devam edildiğini’ söyledi.

Rusya’ya domates sevkiyatlarının Fas, Azerbaycan, Özbekistan, Belarus gibi ülkelerden devam ettiğini söyleyen Tkaçev, “Her yıl yaklaşık olarak 500 bin ton domates ithal ediyoruz” diye konuştu. 

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