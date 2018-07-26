Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarına yüzde 15 zam yapılacağını duyurdu. Balcı, ekmeğin kilogram fiyatının en fazla 5 lira 75 kuruş olacağını ve il il değişebileceğini söyledi.

Balcı, zam oranının illere göre değişebileceğini ifade etti.

Bu zamla birlikte ekmeğin fiyatı 1.25 liradan 1.5 liraya yükseltilmiş oldu. İstanbul’un bazı ilçelerinde söz konusu fiyat artışı hafta başından itibaren uygulanmaya başlamıştı.

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Balcı'nın açıklaması şöyle:

“Türkiye’de ekmeğin azami 5 kilogramı olan fiyatı 5 lira 75 kuruşun üzerinde satılmayacaktır. Bu da yüzde 15 gibi bir artış söz konusu olacaktır. Türkiye’nin hiçbir yerinde 5 lira 75 kuruşun üzerinde olmayacaktır. Bunun yürürlüğe girmesi de 1 ayı bulacaktır. Bu fiyat artışının da uzun ömürlü olmasını temenni ediyoruz. Bu fiyat artışını belirlerken yıllık enflasyon oranını gözardı etmedik. Bütün illerde yüzde 15 zam olacak gibi bir şey söz konusu değildir. Hiçbir yerde yüzde 15’in üzerinde bir fiyat artışı olmayacak."

Balcı, ertesi gün (27 Temmuz 2018) Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan, "Fırıncılar Federasyonu yetkili değil; ekmeğe zam yok" sözlerine karşılık Habertürk'e şu açıklamada bulundu:

"Ben ekmeğe zam yaptık demedim. Zammın gündemde olduğunu ve azami yüzde 15 olacağını söyledik. Devamında da bunun odalar tarafından hazırlanacağına, her yere göre farklılık göstereceğini, odaların bu çalışmayı yaptıktan sonra görüş alacaklarına, ilgili bakanlık Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan da görüş alınacağına, ondan sonra değerlendirileceğine, burada tüketici halkımızın tedirgin olmasını gerektiren bir durumun olmaması gerektiğini ifade ettim."

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