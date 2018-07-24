İstanbul'un bazı semtlerinde ekmeğe 25 kuruş zam

İstanbul ekmek Fırıncıları Odası Başkanı Erdoğan Çetin, ekmeğe 25 kuruşluk bir zammın geldiğini duyurdu. 1,25 lira olan ekmek fiyatı 1,50 liraya çıktı. Örneğin Şişli, Osmanbey ve Feriköy’de ekmek bazı fırınlarda 1.5 liraya satılıyor.

Fırıncılar Odası'na bağlı olanlar ise ilerleyen günlerde zam yapacaklarını belirtti.

Sözcü gazetesinden Derin Gökçe'nin haberine göre, İstanbul ekmek Fırıncıları Odası Başkanı Erdoğan Çetin yaptığı açıklamada ekmeğe zam geldiğini söyledi. Çetin, “Fırıncılar İstanbul’da ikiye ayrılıyor. İstanbul Ticaret Odası’na üyeler ekmeğe 25 kuruşluk bir zam yaptı. Esnaf odası olarak biz de ilerleyen günlerde yapmayı planlıyoruz” dedi.

Maliyetler yükseldi

Un çuvalının 70 liradan 90 liraya çıktığını söyleyen İstanbul ekmek Fırıncıları Odası Başkanı Erdoğan Çetin, “Un fiyatları çok zamlandı. Biz de ekmeğe zam yapmak durumunda kaldık. Ayrıca maliyetlerimizde fazlasıyla arttı" dedi.

1,5 lira oldu

İstanbul’un bazı semtlerinde ekmek 1.5 liraya satılmaya başlandı. Örneğin Şişli, Osmanbey ve Feriköy’de ekmek bazı fırınlarda 1.5 liraya satılıyor.