'Ekmeğe zam' tartışması; Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan açıklama geldi: Ben zam yaptık demedim

Dün (26 Temmuz 2018) “Yüzde 15 gibi bir artış söz konusu olacaktır” diyen Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, bugün Ticaret Başkanlığı tarafından yapılan, "Fırıncılar Federasyonu yetkili değil; ekmeğe zam yok" açıklamasının ardından yeni bir açıklamada bulundu. Balcı, “Ben ekmeğe zam yaptık demedim” şeklinde konuştu.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil Balcı, dün, “Türkiye’de ekmeğin azami 5 kilogramı olan fiyatı 5 lira 75 kuruşun üzerinde satılmayacaktır. Bu da yüzde 15 gibi bir artış söz konusu olacaktır” demişti. Zam açıklamasının kamuoyunda gündem olmasının ardından Ticaret Bakanlığı ve meslek odaları da Balcı’ya tepki gösterdi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Fırıncılar Federasyonu zam yetkisinin bulunmadığını söylenmiş, "Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun ne ülke genelinde ne de herhangi bir il için tek başına ekmek fiyatı belirleme yetkisi bulunmamaktadır. Bu doğrultuda ekmeğe yüzde 15 zam yapıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" sözleri sarf edilmişti.

Ardından İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz, Türkiye Fırıncılar Federasyonu tarafından ekmek zammı açıklamasına ilişkin olarak, "Dava açarak zammı geri almaya çalışacağız" dedi.

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Balcı, tepkiler sonrası yeni bir açıklama yaptı. Habertürk televizyonu canlı yayınında soruları yanıtlayan Balcı, “Ben ekmeğe zam yaptık demedim” şeklinde konuştu.

Balcı devamında, "Zammın gündemde olduğunu ve azami yüzde 15 olacağını söyledik. Devamında da bunun odalar tarafından hazırlanacağına, her yere göre farklılık göstereceğini, odaların bu çalışmayı yaptıktan sonra görüş alacaklarına, ilgili bakanlık Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan da görüş alınacağına, ondan sonra değerlendirileceğine, burada tüketici halkımızın tedirgin olmasını gerektiren bir durumun olmaması gerektiğini ifade ettim" dedi.

Gizli zam yapılmıştı

Öte yandan Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, geçen gün yaptığı açıklamasında ekmeğe iki yıldır zam yapılmadığını sürmüştü ancak geçen yıl kasım ayında ekmeğe “israf ayarı” adı altında 'gizli' zam yapılmıştı. Bakanlığın tebliğde yaptığı değişiklikle ekmekte taban 250 gramdan 200 grama düşürülmüştü. Böylece ekmeğin kilogram fiyatı 5 liradan 6,25’e yükselmişti.

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“Ekmek fiyatı belirleme yetkisi bulunmamaktadır”

Ticaret Bakanlığı, tarafındna yapılan açıklamada şunlar kaydedilmişti:

“Türkiye Fırıncılar Federasyonu’nun ne ülke genelinde ne de herhangi bir il için tek başına ekmek fiyatı belirleme yetkisi bulunmamaktadır. Bu doğrultuda ekmeğe yüzde 15 zam yapıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz da İstanbul’da ekmek fiyatlarına zam iddialarına ilişkin açıklamada “İstanbul sınırları içerisinde ekmek fiyatlarını belirlemede tek yetkili kurum olarak bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur."

TIKLAYIN - Ticaret Bakanlığı: Fırıncılar Federasyonu yetkili değil; ekmeğe zam yok