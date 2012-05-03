T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eker: Zehirlenme şüphesiyle tedavi gören yok

Gıda, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, süt dağıtımıyla ilgili Meclis'te bilgilendirme yaptı

03 Mayıs 2012 18:03

Sütte yaşanan rahatsızlıkların ardından bugün dağıtımlara devam edildi. Tarım Bakanı Eker, zehirlenme şüphesiyle hastanede tutulan çocuk olmadığını söyledi. Eker, "Şüphe duyduğumuz sütlerin hepsini durdurduk. Onlar piyasadan çekildi" dedi.
 
Ülke genelinde dün okullarda süt dağıtımı sırasında yaşanan rahatsızlıklara rağmen öğrencilere süt dağıtımı bugün de devam etti.

Gıda, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, süt dağıtımıyla ilgili Meclis'te bilgilendirme yaptı.

Eker şunları söyledi:

"Sütleri tek firma değil, 16 firma ortak üretiyor. Öğrencilerin bazılarının süte hassasiyeti yüksek olabilir. Sütlerin bozuk olma ihtimalini de göz önünde bulundurduk. Şüphe duyduğumuz her yerle ilgili durdurduk. Teknik incelemeyi yapıyoruz. Şu anda sütle ilgili zehirlenme şüphesiyle hastanede tutulan, tedavi gören çocuğumuz yok. Dün 4 binin üzerinde çocuk müracaat etti, hastanede tedavileri yapıldı. Gıda zehirlenmesi tanısıyla tedavi altında çocuğumuz yok. Eğer şüphe duyduğumuz sütlerin hepsini durdurduk. Onlar piyasadan çekildi.

Bu projeyi birilerinin provoke etmesine izin vermeyeceğiz. Yanlış uygulama içinde olanlara en ağır cezaları vereceğiz. Kimseyi de peşin olarak suçlamıyoruz. Biz bu süreci şu anda izliyoruz. Süt dağıtım projesi devam edecek. UHT süt tekniğine uygun olarak üretilmişse üç ay-dört ay gibi bir süresi var. Her vilayette şüphe olan veya olmayan sütlerin hepsinden numune aldık."


Akdağ: Zehirlenme değil, süt hazımsızlığı


Sağlık Bakanı Recep Akdağ da konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Anket doldursanız da velileri uyarsanız da böyle şeyler olabiliyor. Elimizdeki bilimsel veriler süt şekerine karşı hassasiyet, hazımsızlıkla ilgili olduğudur. Bu hassasiyeti olan çocuklara süt verilmeyecek. Ailenin de bilmediği, okulu bilgilendirmediği durumlar olabilir.

Doğru bir iş yapıldı, bunun üzerine odaklanmalıdır. Süte karşı çocuğunuzda bir hassasiyet varsa bunu paylaşın. Öğretmenler de çocuklarda hassasiyet varsa süt içirmek için çaba göstermemeli.

Hassasiyeti olan çocuklara yoğurt, ayran gibi ürünlerin verilmesi gündeme gelebilir.

Zehirlenme dediğiniz zaman çok farklı bir algı oluşabilir. 2-3 gün içinde şikayetler minimuma inecektir. Vakaların azalacağını düşünüyorum.”


Analizler açıklanacak


Sütlerden alınan örneklerin analizleri ise bu akşam ya da en geç yarın açıklanacak. Çünkü bu tür testler, 24-48 saat aralığında en netleşiyor.


Sütlerin tarihi geçmemiş


Yapılan incelemelerde dağıtılan tüm sütlerin yeni ve son kullanma tarihinin geçmemiş olduğu görüldü.

Bugün tüm yurtta devam eden dağıtım sadece Diyarbakır, Sivas, Kırıkkale, Adıyaman ve Burdur'da yapılmadı.

ETİKETLER

mehdi ekertarımgıda ve hayvancılık bakanlığızehirlenmesütokulöğrenci

İlgili Haberler

RedHack'in bu seferki hedefi süt firmaları oldu

Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı ve Gülen Cemaati'ne ait internet sayfaları derken şimdi de 1193 ilköğretim öğrencisini zehirleyen sütü dağıtan firmaların internet sitesi hacklendi

Saraç: Zehirlenme değil süt intoleransı olabilir

Dr. Ender Saraç okullarda dağıtılan sütten kaynaklı hastane başvuruları için 'Büyük bölümünde zehirlenme değil süt intoleransı olabilir' değerlendirmesini yaptı

Okullara süt dağıtan firmalar hangileri?

Okullara süt dağıtımının ilk günü olaylı başladı. 5 ilde yüzlerce öğrenci zehirlendi. Peki rezaletin sorumlusu kim?

Okullarda süt dağıtımı devam etti, öğrenciler yine hastanelik oldu!

Bugün de okullarda dağıtılan sütten etkilenen Gaziantep, Muş, Bitlis, Eskişehir, Adana ve Ankara'da çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24