Eker: Zehirlenme şüphesiyle tedavi gören yok

Sütte yaşanan rahatsızlıkların ardından bugün dağıtımlara devam edildi. Tarım Bakanı Eker, zehirlenme şüphesiyle hastanede tutulan çocuk olmadığını söyledi. Eker, "Şüphe duyduğumuz sütlerin hepsini durdurduk. Onlar piyasadan çekildi" dedi.



Ülke genelinde dün okullarda süt dağıtımı sırasında yaşanan rahatsızlıklara rağmen öğrencilere süt dağıtımı bugün de devam etti.

Gıda, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, süt dağıtımıyla ilgili Meclis'te bilgilendirme yaptı.

Eker şunları söyledi:

"Sütleri tek firma değil, 16 firma ortak üretiyor. Öğrencilerin bazılarının süte hassasiyeti yüksek olabilir. Sütlerin bozuk olma ihtimalini de göz önünde bulundurduk. Şüphe duyduğumuz her yerle ilgili durdurduk. Teknik incelemeyi yapıyoruz. Şu anda sütle ilgili zehirlenme şüphesiyle hastanede tutulan, tedavi gören çocuğumuz yok. Dün 4 binin üzerinde çocuk müracaat etti, hastanede tedavileri yapıldı. Gıda zehirlenmesi tanısıyla tedavi altında çocuğumuz yok. Eğer şüphe duyduğumuz sütlerin hepsini durdurduk. Onlar piyasadan çekildi.

Bu projeyi birilerinin provoke etmesine izin vermeyeceğiz. Yanlış uygulama içinde olanlara en ağır cezaları vereceğiz. Kimseyi de peşin olarak suçlamıyoruz. Biz bu süreci şu anda izliyoruz. Süt dağıtım projesi devam edecek. UHT süt tekniğine uygun olarak üretilmişse üç ay-dört ay gibi bir süresi var. Her vilayette şüphe olan veya olmayan sütlerin hepsinden numune aldık."



Akdağ: Zehirlenme değil, süt hazımsızlığı



Sağlık Bakanı Recep Akdağ da konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Anket doldursanız da velileri uyarsanız da böyle şeyler olabiliyor. Elimizdeki bilimsel veriler süt şekerine karşı hassasiyet, hazımsızlıkla ilgili olduğudur. Bu hassasiyeti olan çocuklara süt verilmeyecek. Ailenin de bilmediği, okulu bilgilendirmediği durumlar olabilir.

Doğru bir iş yapıldı, bunun üzerine odaklanmalıdır. Süte karşı çocuğunuzda bir hassasiyet varsa bunu paylaşın. Öğretmenler de çocuklarda hassasiyet varsa süt içirmek için çaba göstermemeli.

Hassasiyeti olan çocuklara yoğurt, ayran gibi ürünlerin verilmesi gündeme gelebilir.

Zehirlenme dediğiniz zaman çok farklı bir algı oluşabilir. 2-3 gün içinde şikayetler minimuma inecektir. Vakaların azalacağını düşünüyorum.”



Analizler açıklanacak



Sütlerden alınan örneklerin analizleri ise bu akşam ya da en geç yarın açıklanacak. Çünkü bu tür testler, 24-48 saat aralığında en netleşiyor.



Sütlerin tarihi geçmemiş



Yapılan incelemelerde dağıtılan tüm sütlerin yeni ve son kullanma tarihinin geçmemiş olduğu görüldü.

Bugün tüm yurtta devam eden dağıtım sadece Diyarbakır, Sivas, Kırıkkale, Adıyaman ve Burdur'da yapılmadı.