Ege Üniversitesi'nde gerginlik

İzmir Ege Üniversitesi kampüsünde bir grup, son zamanlarda Atatürk büstlerine ve Türk bayrağına yapılan saldırılara tepki göstermek için basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından dağılan gruptakiler ile kendilerine müdahale eden karşıt görüşteki öğrenciler arasında kavga çıktı. Önlem alan polisin araya girmesiyle olaylar önlendi.

Taylan Yıldırım’ın Doğan Haber Ajansı’ndaki haberine göre, Atatürkçü Düşünce Topluluğu başta olmak üzere bazı öğrenci toplulukları üyeleri, Kobanê’ye destek amacıyla ülke genelinde yapılan gösterilerde, Atatürk büstlerine ve Türk bayrağına saldırıları kınamak için yüzme havuzu yanında toplandı.

Bozkurt işareti yapan bir grubun da destek verdiği eylemciler, kampüs içerisinde bir süre yürüyüş yaparak olayları protesto etti.

‘Büstlere ve bayraklara yapılan saldırılar açık bir provokasyon girişimi’

Atatürkçü Düşünce Topluluğu Başkanı Burak Kurt, grup adına basın açıklaması yaptı. Türkiye’nin kaosa sürüklenmek istediğini dile getiren Kurt şöyle konuştu:

"Türkiye’nin dört bir yanında Atatürk büstlerinin yakılması ve Türk bayraklarının indirilmesi açık bir provokasyon girişimidir. Fakat şunu iyi bilmek gerekir bugün sarılacağımız en önemli değer, Mustafa Kemal Atatürk’tür. Birleşeceğimiz nokta Türk bayrağının altıdır. Atatürk ve Türk bayrağının olduğu yerde, birlik vardır, barış vardır, kardeşlik vardır. Biz öğrenciler olarak Türkiye’ye şu mesajı veriyoruz; Türkiye’nin içinde bulunduğu bu durumdan çıkmanın, bir kaosa sürüklenmemesinin yegane yolu, bugün yerleşkemizde olduğu gibi Atatürk ve Türk bayrağında birlik olmaktır."

Dağılma esnasında kavga yaşandı

Grup üyeleri, basın açıklamasının ardından dağıldıkları sırada kendilerine tepki gösteren ve slogan atan kişilerle tartışmaya başladı. Bozkurt işareti yapan gruptakiler ile karşıt görüşlüler arasında kampüs alanında taşların, demir sopaların, bıçakların kullanıldığı kavga çıktı. Basın açıklaması sırasında, kampüs alanında önlem alan çevik kuvvet polisi olaya müdahale etti. Biber gazı da kullanan polisin müdahalesiyle, gruplar ayrılıp, uzaklaştırıldı.