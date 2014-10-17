T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ege Üniversitesi'nde gerginlik

İzmir Ege Üniversitesi’nde, son dönemdeki eylemlerde Atatürk büstleri ve Türk bayraklarına zarar verilmesini protesto eden bir grup ile karşıt görüşlüler arasında gerginlik yaşandı

17 Ekim 2014 18:37

İzmir Ege Üniversitesi kampüsünde bir grup, son zamanlarda Atatürk büstlerine ve Türk bayrağına yapılan saldırılara tepki göstermek için basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından dağılan gruptakiler ile kendilerine müdahale eden karşıt görüşteki öğrenciler arasında kavga çıktı. Önlem alan polisin araya girmesiyle olaylar önlendi.

Taylan Yıldırım’ın Doğan Haber Ajansı’ndaki haberine göre, Atatürkçü Düşünce Topluluğu başta olmak üzere bazı öğrenci toplulukları üyeleri, Kobanê’ye destek amacıyla ülke genelinde yapılan gösterilerde, Atatürk büstlerine ve Türk bayrağına saldırıları kınamak için yüzme havuzu yanında toplandı.

Bozkurt işareti yapan bir grubun da destek verdiği eylemciler, kampüs içerisinde bir süre yürüyüş yaparak olayları protesto etti.

 

‘Büstlere ve bayraklara yapılan saldırılar açık bir provokasyon girişimi’

 

Atatürkçü Düşünce Topluluğu Başkanı Burak Kurt, grup adına basın açıklaması yaptı. Türkiye’nin kaosa sürüklenmek istediğini dile getiren Kurt şöyle konuştu:

"Türkiye’nin dört bir yanında Atatürk büstlerinin yakılması ve Türk bayraklarının indirilmesi açık bir provokasyon girişimidir. Fakat şunu iyi bilmek gerekir bugün sarılacağımız en önemli değer, Mustafa Kemal Atatürk’tür. Birleşeceğimiz nokta Türk bayrağının altıdır. Atatürk ve Türk bayrağının olduğu yerde, birlik vardır, barış vardır, kardeşlik vardır. Biz öğrenciler olarak Türkiye’ye şu mesajı veriyoruz; Türkiye’nin içinde bulunduğu bu durumdan çıkmanın, bir kaosa sürüklenmemesinin yegane yolu, bugün yerleşkemizde olduğu gibi Atatürk ve Türk bayrağında birlik olmaktır."

 

Dağılma esnasında kavga yaşandı

 

Grup üyeleri, basın açıklamasının ardından dağıldıkları sırada kendilerine tepki gösteren ve slogan atan kişilerle tartışmaya başladı. Bozkurt işareti yapan gruptakiler ile karşıt görüşlüler arasında kampüs alanında taşların, demir sopaların, bıçakların kullanıldığı kavga çıktı. Basın açıklaması sırasında, kampüs alanında önlem alan çevik kuvvet polisi olaya müdahale etti. Biber gazı da kullanan polisin müdahalesiyle, gruplar ayrılıp, uzaklaştırıldı.

                                                                                                                                        

 

ETİKETLER

egeüniversitesiizmirkampüsgerginlikkavgayaşandıbozkurtatatürkçüdüşüncederneğitopluluğukobanekobanieylemprotestobüsttürk bayrağıprovokasyongerginlikburak kurtpolisbiber gazı

İlgili Haberler

Hakkâri'de Atatürk heykeline zırhlı koruma

Efkan Ala: O kadar vaveyla koparılmasaydı, o heykeli biz daha sükunetle kaldırabilirdik

Siirt'te Atatürk büstünü söküp, bayrağı indirdiler

Siirt'de bir ilkokul bahçesinde bulunan Atatürk büstü yerinden söküldü, Türk bayrağı da indirildi

Demirtaş: Atatürk büstü ve Türk bayrağı yakılması provokasyondur

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kobanê'nin kendini savunabilmesi için tampon bölge değil koridor açılması gerektiğini söyledi

Kılıçdaroğlu: Bayrak yakan bu ülkede yaşamasın

'Devletin akılla, sağduyu ile yönetileceğini herkesin bilmesi lazım. Hırs, kin ve öfke ile devlet yönetilmez'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24