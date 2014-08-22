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Siirt'te Atatürk büstünü söküp, bayrağı indirdiler

Siirt'de bir ilkokul bahçesinde bulunan Atatürk büstü yerinden söküldü, Türk bayrağı da indirildi

Fotoğraf: Arşiv

22 Ağustos 2014 19:34

Diyarbakır Lice'de PKK'lı Mahsum Korkmaz'ın heykeline el konulmasını protesto eden göstericilerden bazıları Siirt'te bir ilkokulun bahçesindeki Türk bayrağını indirdi, Atatürk büstünü yerinden söktü

Anadolu Ajansı'nın göre, Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Yolçatı köyünde Mahsum Korkmaz heykeline el konulmasını protesto eden bir grup, gece Algül Mahallesi'nde gösteri düzenledi.

Bu sırada yüzleri kapalı 6 kişi, mahallede bulunan Çevik Ersin Temel İlkokulu bahçesindeki Türk bayrağını indirdi.

 

Atatürk büstünü götürdüler

 

Göstericiler daha sonra yerinden söktükleri Atatürk büstünü de yanlarına alarak kaçtı.

 

Polis araştırıyor

 

İndirilen bayrak tekrar göndere çekilirken, polis olaya karışanları bulmaya çalışıyor.

 

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