Lice'de dikilen Mahsum Korkmaz'ın heykelinin yıkılmasının ardından başlayan çatışma sonrası Türkiye Gençlik Birliği üyesi bir grup, Kadıköy'deki Atatürk heykeli önünde 'koruma nöbeti' başlattı.

Ellerinde Türk bayrağı ve birlik flamaları taşıyanlar, "Atatürk'e uzanan elleri kıracağız" yazılı pankart açtı.

"Atatürk'e dokunma hesabını sorarız" ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde slogan atan katılımcılar adına basın açıklamasını, TGB İstanbul İl Başkan Yardımcısı Erkin Öncan okudu.

Atatürk büstlerine yapılan saldırıları kınadıklarını belirten Öncan, "Atatürk heykellerini parçalayarak unutturabileceklerini sananlar, bizler emperyalizme karşı vatan savunmasında birleşen Türk gençliğiyiz. Karşınızda sizden her hamlenize karşı hesap soracak Türkiye'nin 150 yıllık devrimci birikimi bulunuyor. Halkımızın içi rahat olsun, gönlünü ferah tutsun. Yıkılmaya çalışılan her Atatürk heykeline karşı bizler buradayız" diye konuştu.

Öncan, 68 kuşağının bir dönem Mustafa Kemal Atatürk büstleri önünde tuttuğu nöbetleri tekrar başlattıklarını ifade ederek, halkı destek vermeye davet etti.