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Hakkâri'de Atatürk heykeline zırhlı koruma

Efkan Ala: O kadar vaveyla koparılmasaydı, o heykeli biz daha sükunetle kaldırabilirdik

21 Ağustos 2014 13:34

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde, PKK üyesi Mahsum Korkmaz’ın heykelinin yıkılması sırasında çıkan olaylar Hakkâri’de protesto edilirken, kentteki Atatürk heykeli polisler tarafından zırhlı araçla korumaya alındı.

Lice'de PKK üyesi Mahsum Korkmaz'ın heykelinin, biri asker, bir sivil iki kişinin hayatını kaybettiği bir baskınla kaldırılmasına Hakkâri’de de tepkiler vardı. Belediye Başkanvekilinin de katıldığı yaklaşık 500 kişilik protesto yürüyüşü sırasında bir grup Atatürk heykeline taş attı. Bunun üzerine polis yürüyüşçülere gaz bombası ve plastik mermi attı, tazyikli su sıktı. Hakkâri’de önceki gece gerçekleşen protestoda ise bir grup, Korkmaz'ın heykelinin kaldırılmasına, bir okulun bahçesindeki Atatürk büstünü tahrip ederek karşılık verdi. Gerginliğin sürmesi üzerine polisler Hakkâri’de Atatürk heykelinin etrafını zırhlı araçla korumaya aldı.

 

'Sükunetle halledilebilirdi'

 

Öte yandan Lice’de ve çevre illerde yaşananları değerlendiren İçişleri Bakanı Efkan Ala, “Bu heykeli sorun eden, yazan gazetelere ve o işbirliğine bir bakın. Ertesi gün vaveyla koparan ve Türkiye’de bu sürecin baltalanmasındaki işbirliğine bakın. Bu terör sorunu devam ederse, Türkiye’de güvenlik sorunu devam ederse onlardan beslenecekler. Şimdi 2 şehidimiz var. Kim bunun hesabını verecek? Halbuki o pekala, o kadar vaveyla koparılmasaydı biz daha sükunetle, aynı dönem içinde bunlar halledilebilir şeylerdi” dedi.

Efkan Ala, şu ifadeleri kullandı:

Lice’de yaşanan son olaylar çok derin ve açık bir provokasyondur. PKK’nın içerisinde de kamunun içerisinde de ‘sivil toplum’ diye ortalıkta olanların içerisinde de Türkiye’nin bu problemini çözmemesini isteyen ve bundan çıkar sağlayan derin yapıların, grupların olduğunu inkar edemeyiz. Biz, bunlarla mücadele ediyoruz.

 

'Soruşturma başlattık'

 

(Heykelin dikilmesiyle ilgili) Hem Jandarma Genel Komutanı’na hem valiye talimat verdik, gerekenleri yaptık. Biz heykel dikilinceye kadar geçen süreçte kimlerin hatası varsa bunun tespiti için soruşturma başlattık. 2 mülkiye müfettişini bölgeye gönderdim. Görevini ihmal eden kim olursa gerekli cezaları vereceğiz.

 

 

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