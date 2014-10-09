Kılıçdaroğlu: Bayrak yakan bu ülkede yaşamasın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bayrağına saygı duymayan insan bu topraklarda yaşamamalıdır. Bayrak ve Atatürk bu toprakların ortak değeridir. Saygı duymak zorundayız” dedi.

Kılıçdaroğlu, Manisa Salihli’deki miting için geldiği İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda, vatandaşlara ‘sağduyu’, hükümete ise ‘kin ve öfke dilini kullanmaktan vazgeçme’ çağrısı yaptı.

Hürriyet'ten Şükrü Küçükşahin'e konuşan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

'Kinle devlet yönetilmez'

“Öteden beri sağduyu çağrısı yapıyorum, mutlaka ve mutlaka vatandaşlarımız sağduyulu davranmalı. Ancak burada bir şey daha var, açık yüreklilikle söyleyeyim: 12 yıldır ülkeyi kim yönetiyor? Kim yönetiyorsa, bütün vatandaşlarımız bunun üzerinde düşünmeli. Düne kadar huzurdan, demokrasiden söz edenler bugün şiddet karşısında ‘Şiddet misliyle cevap alacak’ noktasına geldiler. Devletin akılla, sağduyu ile yönetileceğini herkesin bilmesi lazım. Hırs, kin ve öfke ile devlet yönetilmez.

Dış politikadaki yanlışın, iç politikaya yansıyacağını defalarca dile getirdik, bunun telafisi olmayacağını söyledik. Türkiye bugün dış politikadaki yanlış sürecin sonuçlarına katlanıyor. İnsanlar perişan, kaç kişi hayatını kaybetti görüyoruz. 20 yıl sonra neredeyse sıkıyönetim ilan eder noktaya gelindi. Bu ülkeyi 12 yıldır yönetenler, ‘Ya bu ülkeyi nereden aldık nereye getirdik’ diye düşünüyorlar mı?

Türkiye’nin yeni bir anlayışa ihtiyacı var. İnsanları karalayarak bir yere gitmenin de mantığı yok. Doğru bir yol haritası çizmeli. Türkiye büyük ve güçlü bir ülke, sorunlarını kendi birikimi ile çözme kapasitesine sahip. Bugün İstanbul İl Örgütümüzün eylemi vardı iptal ettik, sağduyuya katkı için.

'IŞİD'i besleyen hükümet'

IŞİD denen belayı besleyen, cebine para koyan, eline silah veren AKP hükümeti değil mi? IŞİD konusundaki düşüncemizi herkes biliyor, ‘CHP IŞİD’i destekliyor’ söylemine kargalar bile güler ama IŞİD’i destekleyenin hükümet olduğunu bütün dünya biliyor. ABD Başkan Yardımcısı Biden açıkladı bunları. Biden, sözlerini inkar etmedi, gizli bir görüşmeyi açıkladığı için özür diledi, yoksa IŞİD’e, El Kaide’ye hükümetin destek verdiğini herkes biliyor.

'Havuz medyası suçluyor'

Şimdi kalkmışlar yine CHP’yi suçluyorlar. Sormazlar mı, CHP mi bu ülkeyi yönetiyor diye. CHP mi gidecek onları bulacak, yargılayacak, mahkûm ettirecek? Bakıyorum, bu saçmalıkları sadece hükümet söylemiyor, onun havuz medyası da CHP’yi suçluyor. Yahu, CHP iktidar olsa, zaten bunlar olmazdı ki, böylesi vahim hatalar yapılmazdı ki. Havuz medyasının ne yapacağını biliyoruz zaten, itibar etmiyoruz, vatandaş da itibar etmesin.”

Kılıçdaroğlu Twitter’dan da şu mesajı verdi:

“Mezhep eksenli dış politikanın sonucu geldiğimiz nokta, ileriye giden değil, Ortadoğu bataklığına saplanan bir Türkiye oldu. Ülkeyi yönetenlerin hırsları, basiretsizliklerinin hesabını, bu ülkenin genç evlatlarına ödetenlerin hesabını elbet soracağız! Yanı başımızda olan trajedinin aynısını ülkemizde de görme hevesiyle yanıp tutuşanlara karşı, tüm yurttaşlarımı sağduyuya davet ediyorum.”