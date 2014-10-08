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Politika

Demirtaş: Atatürk büstü ve Türk bayrağı yakılması provokasyondur

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kobanê'nin kendini savunabilmesi için tampon bölge değil koridor açılması gerektiğini söyledi

08 Ekim 2014 02:14

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Atatürk heykeli ve Türk bayrağı yakılmasıyla ilgili "Bayrak ve Atatürk büstünü yakanları kınıyorum. Bunlar batıdan doğuya destek gelmesin diye yapılan provokasyondur" dedi.

 

'Tampon bölge değil, koridor açılsın'

 

"Hamaset yapma günlerini geçtik. Direnişteki insanlar kardeş miyiz, değil miyiz görmek istiyorlar. Bu topraklar kimsenin babasının petrol kuyusu değil, halkların öz yurdudur. Yapılması gereken tampon bölge değil, koridor açılmasıdır. Kobanê'nin kendini savunabilmesi için yardımın geçebilmesi amacıyla. Bu direnişi zafere götüreceğiz, buna yürekten inanıyorum. Kobanê ne hava saldırısı istiyor, ne de kara harekatı. Sadece bu abluka kalksın ki kendimizi savunabilelim diyorlar. Kobanê'nin düşmesini bekleyenler hayretler içinde. Tankları sadece tanksavarlar durdurabilir sanıyorlar. Oysa iradeyle durduruldu.

 

'Kobanê düşmeyecek'

 

Kobanê değil de Azerbaycan olsaydı, Türk halkı da sınıra yığılsaydı, hükümet oradaki Türkleri gazla copla dağıtır mıydı? İnsanlarımız burayı boşaltmazlar, evlatları orada, IŞİD katliamı ile yüz yüze. Hükümet bu duyguyu anlayamıyor. Bu kararlılık kırılmadığı sürece Kobanê düşmeyecek. Halkımız hiçbir yerde geri adım atmadan direnişini sürdürürse, ablukanın kırılacağına inanıyoruz."

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