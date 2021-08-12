Eda Nur Kaplan soruşturması: Tutuklanan iki kişinin suç kayıtları varmış

Ankara'da tecavüze uğradığını söyleyerek şikâyette bulunan, bir hafta sonra da intihar eden 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'ın ölümüne ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan iki kişinin daha önce de suç kayıtlarının olduğu ortaya çıktı

Sabah gazetesinin haberine göre; Eda Nur Kaplan'a tecavüz ettiği belirtilen Yusuf Güzelyurt'un 'Huzur ve sükun bozma', 'Tehdit', 'Hakaret', 'Basit yaralama', 'Konut dokunulmazlığını ihlal', 'Mala zarar verme', 'Görevi kötüye kullanma', 'İftira', 'Dolandırıcılık' ve 'Bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık' gibi suçlardan 11 sabıka kaydının olduğu belirlendi.

Gözaltına alındıktan sonra "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklanan Mehmet A.'nın da 'Güveni kötüye kullanma', 'Mühür bozma', 'Yaralama', 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma' gibi suçlardan sabıka kaydı olduğu tespit edilirken, olay yerinde bulunduğu tespit edilen diğer şüpheli Aşkın A.'nın da 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan sabıkasının olduğu kaydedildi.

TIKLAYIN - Eda Nur Kaplan'a tecavüz ettiği belirtilen Yusuf Güzelyurt, savcının itirazı üzerine tutuklandı

TIKLAYIN - Eda Nur Kaplan soruşturmasında bir kişi daha tutuklandı

TIKLAYIN - Tecavüze uğradığını söyleyerek şikâyette bulundu, gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı: 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan intihar etti

Ne olmuştu?

Ankara'da tecavüze uğradığını söyleyerek suç duyurusunda bulunan Eda Nur Kaplan 15. kattan atlayarak intihar etmişti.

İntiharından bir hafta önce Kaplan'ın tecavüze uğradığını söyleyerek polise başvurduğu ortaya çıkmıştı.

Kaplan, ifadesinde, 31 Temmuz gecesi Yusuf Güzelyurt ile kendisini 'Tayfur' olarak tanıtan Mehmet A.'nın otelde kendisine tecavüz ettiğini ve yarı baygın olduğunu söylemişti.

TIKLAYIN - Eda Nur Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı