Tecavüze uğradığını söyleyerek şikâyette bulundu, gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı: 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan intihar etti

Cumartesi saat 01.00 sıralarında Çankaya Alacaatlı Mahallesi'ndeki sitede bir süredir ablasıyla yaşayan Eda Nur Kaplan, 15'inci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi. Genç kadının cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaplan'ın intihardan bir gün önce polise giderek, 30 Temmuz'da iki kişinin cinsel saldırısına uğradığını bildirip şikayetçi olduğu öğrenildi.

Şüphelilerden Mehmet A. gözaltına alındı. Mehmet A.'nın sorgusunda, diğer kişinin adının Yusuf G. olduğu öğrenildi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

Mehmet A. ise Emniyetteki ifadesinin ardından delil yetersizliği gerekçesiyle serbest bırakıldı.

Son mesajında "Hakkımı yerde bırakmayın" dedi

Eda Nur Kaplan'ın yaşamına son vermeden önce annesine cep telefonundan mesaj attığı aktarıldı.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı. Hep içine attı. Ama o da çok birikti. Dayanamıyor artık. Hiçbir şeylerin güzel olacağına inancı kalmadı. Her gün canı acıyacağına bir gün acısın deyip gidiyorum. Hakkını helal et. Ömer'i, ablamı, Aleyna'yı Almanya'yı çok seviyorum. Unutmayın beni. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen. Ben katlanamıyorum, dimdik duramıyorum siz durun. Neyse hepinizi çok seviyorum, iyi bakın kendinize. Ben yapamadım ama siz güzel günler için yaşayın."

TIKLAYIN - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Eda Nur Kaplan'ın intiharına ilişkin açıklama