Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Eda Nur Kaplan'ın intiharına ilişkin açıklama: Soruşturma evresini yakından takip ediyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, polise tecavüze uğradığını söyleyerek şikayette bulunan Eda Nur Kaplan'ın bir gün sonra intihar etmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, soruşturma evresinin yakından takip edildiğini bildirdi.

Eda Nur Kaplan, 7 Ağustos günü, 15'inci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi. Kaplan'ın intihardan bir gün önce polise giderek, 30 Temmuz'da iki kişinin cinsel saldırısına uğradığını bildirip şikayetçi olduğu öğrenildi. Şüphelilerden Mehmet A. gözaltına alındı. Mehmet A.'nın sorgusunda, diğer kişinin adının Yusuf G. olduğu öğrenildi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Mehmet A. ise Emniyetteki ifadesinin ardından delil yetersizliği gerekçesiyle serbest bırakıldı.

18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'ın intiharına ilişkin olarak açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "07.08.2021 tarihinde intihar ederek hayatını kaybeden Eda Nur Kaplan’ı intihara sürükleyen süreç ve ölümüyle ilgili soruşturma evresini yakından takip ediyoruz. Kamu davası açılması halinde de davaya müdahil olarak hukuki süreçte bizzat bulunacağız" ifadelerini kullandı.

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