Eda Nur Kaplan'a tecavüz ettiği belirtilen Yusuf Güzelyurt, savcının itirazı üzerine tutuklandı

Ankara'da intihar eden Eda Nur Kaplan'a "nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle yakalandıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan zanlı Yusuf Güzelyurt, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tutuklandı, olayın diğer şüphelisi Mehmet A. da yeniden gözaltına alındı.

Çankaya ilçesinde evinin penceresinden atlayıp yaşamını yitiren 18 yaşındaki Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu belirtilen Yusuf Güzelyurt'un adli kontrolle serbest bırakılmasına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazı değerlendiren sulh ceza hakimliği, şüpheli Y.G'nin tutuklanmasına hükmetti.

Şüpheli Y.G. tutuklanırken, Eda Nur Kaplan'ın şikayetiyle 31 Temmuz'da gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan diğer şüpheli M.A. ise hakkındaki arama kararına istinaden yeniden gözaltına alındı.

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Ne olmuştu?

Ankara'da tecavüze uğradığını söyleyerek suç duyurusunda bulunan Eda Nur Kaplan 15. kattan atlayarak intihar etmişti.

İntiharından bir hafta önce Kaplan'ın tecavüze uğradığını söyleyerek polise başvurduğu ortaya çıkmıştı.

Kaplan, ifadesinde, 31 Temmuz gecesi Yusuf Güzelyurt ile kendisini 'Tayfur' olarak tanıtan Mehmet A.'nın otelde kendisine tecavüz ettiğini ve yarı baygın olduğunu söylemişti.

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