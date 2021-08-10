Eda Nur Kaplan'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan Yusuf G. serbest bırakıldı

Ankara'da tecavüze uğradığını söyleyerek suç duyurusunda bulunan ve bir hafta sonra intihar eden Eda Nur Kaplan'ın (18) ölümüne ilişkin olarak cinsel saldırıda bulunduğu belirtilen Yusuf G. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

Diğer şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı

Savcılıktan yapılan açıklama şöyle:

"E.N.K. isimli şahsın 07/08/2021 tarihinde yüksekten düşme neticesinde hayatını kaybetmesi ve adı geçenin cinsel saldırı suçuna ilişkin olarak yaptığı müracaatı ile başlatılan soruşturmalar, olayların birbiriyle bağlantılı olması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütülmektedir.

Elde edilen bilgi ve bulgular doğrultusunda Başsavcılığımız talimatıyla dün gözaltına alınan şüpheli Y.G.’ye, tutuklama talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince konutu terk etmeme ve yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbirleri uygulanmış olup karara Başsavcılığımız tarafından derhal itiraz edilmiştir. Ayrıca diğer şüpheli M.A. hakkında Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkarılmıştır.

Her iki soruşturma da titizlikle devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Ne olmuştu?

Ankara'da tecavüze uğradığını söyleyerek suç duyurusunda bulunan ve bir hafta sonra intihar eden Eda Nur Kaplan'ın (18) ifadesi ortaya çıktı. Eda Nur Kaplan, ifadesinde, 31 Temmuz gecesi Yusuf G. ile kendisini 'Tayfur' olarak tanıtan Mehmet A.'nın otelde kendisine tecavüz ettiğini, yarı baygın olduğunu ve karşı koyamadığını söyledi.

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