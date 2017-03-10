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Eczacıbaşı Grubu internet sitesini kararttı

Büyükçekmece'de düşen Eczacıbaşı Grubu'na ait helikopterde bulunan, 7 kişi hayatını kaybetmişti

10 Mart 2017 20:39

Eczacıbaşı Grubu, İstanbul Büyükçekmece'de gerçekleşen helikopter kazasında hayatını kaybedenler için internet sitesinde baş sağlığı duyurusunda bulundu. Sitenin ise kaza sonrası siyaha büründüğü gözlendi.

Eczacıbaşı Grubu, bugün gerçekleşen ve 2'si pilot 7 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası ile ilgili internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyuru yaptı. Duyuruda Eczacıbaşı Havacılık A.Ş.'ye ait olduğu belirtilen helikopterde Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Rusya Ülke Direktörü Salim Özen, Rusya'daki bölge satış yöneticilerimizden Aleksandr Vanin, Rus misafirleri Igor Kochergin, Luidmila Chuprova ve Elena Badragan ile pilotlar Alaattin Nacar ve Ahmet Bulut bulunduğu belirtildi. Eczacıbaşı grubu, kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diledi. Duyuruyla birlikte internet sitesinin siyaha büründüğü gözlendi.

Eczacıbaşı Grubu'na ait helikopterin düşme anı kamerada:

Eczacıbaşı Grubu’nun kamuoyu ile paylaştığı duyuru şöyle:

"Eczacıbaşı Havacılık A.Ş.'ye ait olan helikopter, alınan izinlerin ardından bugün öğleden önce Bozüyük'e gitmek üzere havalanmış, ancak henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 11.30'da Büyükçekmece'de düşmüştür.

"Helikopterde Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Rusya Ülke Direktörü Salim Özen, Rusya'daki bölge satış yöneticilerimizden Aleksandr Vanin, Rus misafirleri Igor Kochergin, Luidmila Chuprova ve Elena Badragan ile pilotlar Alaattin Nacar ve Ahmet Bulut bulunmaktaydı. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

"Hepimizi derinden üzen bu kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

Düşen helikopterin pilotunun telsizine gelen son sözler:

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