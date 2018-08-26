Ece Temelkuran: Sessizce çocuklarının kemiklerini isteyen annelere saldırdılar; hırsla, iştahla hırpaladılar...

T24

Yazar Ece Temelkuran, Cumartesi Anneleri’nin 700. hafta eyleminin yasaklanmasını ve eyleme katılanlara yönelik polis müdahalesini eleştirdi.

Kişisel Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Temelkuran, "Sessizce oturup çocuklarının kemiklerini isteyen annelere saldırdılar. Hırsla, iştahla hırpaladılar ihtiyar kadınları. Ülkenin ruhunu kurak ettiler, iyiyi yıprattılar, acıyı bile kirlettiler. Güzel olan bütün duygu ve düşüncelere düşmanlar" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Meydanı'nda yasağa rağmen gerçekleştirilen eyleme dair bir haberi de paylaşan Temelkuran, İngilizce olarak "Annelerin sessiz direnişi dün İstanbul’un kalbinde, gün ortasında saldırıya uğradı. Bu gaddar saldırı, siyasi otoritelerin ne zaman meydan okumayla karşılaşsa sergilemekten gurur duyduğu acımasızlığın bir başka örneği oldu" diye ekledi.

Ne olmuştu?

Cumartesi Anneleri’nin her hafta gerçekleştirdiği eylemlerin 700.’sünün bu cumartesi “Beni bul anne” çağrısıyla düzenlenmesi planlanmış ancak Beyoğlu Kaymakamlığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla eylemi yasaklamıştı. Cumartesi Anneleri ve onlara güç vermek isteyenler yine de Galatasaray Meydanı’nda bir araya gelirken, polis toplananlara sert müdahalede bulunmuş, yaklaşık 50 kişi gözaltına alınmalarının ardından akşam saatlerine doğru serbest bırakılmıştı.