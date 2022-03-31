Ece Aksoy 40. yılını kutluyor: Sezen Aksu, Cemal Süreya, Edip Cansever, Turgut Uyar mekânımdan çıkmazdı

T24 Yaşam

İstanbul'da yeme-içme dünyasının sembol ismi Ece Aksoy; yarın akşam (1 Nisan 2022 Cuma) sektördeki 40., Asmalımescit’teki 15. yılını kutluyor.

40 yıldır İstanbul'daki mekânlarında konuklarını ağırlayan Ece Aksoy'un mutfağı, yerel pazarlardan topladığı doğal ürünler ve özel yemeklerle biliniyor. Sanatçı, yazar ve gazetecilerin de uğrak yeri olarak bilinen Asmalımescit Mahallesi Oteller Sokak'taki ‘9 Ece Aksoy’da yarın saat 19.00’da başlayacak yıldönümü partisi için Ece Aksoy sosyal medyada hesabından şu mesajı paylaştı:

“1 Nisan! Şaka değil; Pera’da 15 yıl, meslekte 40 yıl… 16. Ve 41. yıllara neşeyle, bereketle adım atalım. Varsın geçsin yıllar, biz güzel büyüyelim…”

Ece Aksoy ve T24’ün Hulki’si, gazeteci Hasan Cemal ve kucağında Toto Oscar

“Gazetecileri fotoğraf makinesiyle dükkâna almazdım”

Oyuncu Rıza Sönmez’in Posta gazetesindeki mutfak söyleşilerinin konuğu olan Ece Aksoy, mekânlarını, müdavimlerini, özel yemeklerini anlatmıştı. Ece Aksoy, kendine özgü mutfağı ve mekânlarını anlatırken edebiyat ve müzik dünyasından eski müdavimlerini de anmış, şiirde İkinci Yeni akımının sembol isimleri Cemal Süreya, Edip Cansever ve Turgut Uyar ile Sezen Aksu’nun mekânlarının müdavimleri arasında olduğunu söylemişti:

“Eski müşterilerimin yüzde 95’i öldü. 80 yaşındayım ben. Şaşırdınız değil mi? Niye göstereyim, enayi miyim? Onların çocukları, torunları geliyor. Eski fotoğraf hiç yok. Yaşar Kemal’inden tut; bütün edebiyatçılar benim zaten arkadaşımdı. Turgut Uyar, Cemal Süreyya, Edip Cansever benim mekânımdan çıkmazlardı. Komet hâlâ geliyor. Rahmetli Ömer Uluç, Sezen (Aksu) dükkândan çıkmazlardı. Bir tek fotoğraf yok. Gazetecileri fotoğraf makinesiyle dükkâna almazdım.”

Söyleşinin tamamı için tıklayın

“Bizim kara kutumuz…”

Gazeteci Hasan Cemal'in "Bizim kara kutumuz" sözleriyle andığı Ece Aksoy'un ‘Yemekte Rüzgâr Var’ adı altında topladığı öyküler Doğan Kitap yayınları arasında 2017'de yayımlandı. Aksoy, T24 Yıllık 2020, 2021 ve 2022 için de sırasıyla ‘Komünistin Kızı’, ‘Korona ve Kırmızı Nine’ ve ‘Yangın’ isimli öyküler kaleme aldı.

'Ece'nin Koronavirüs'le söyleşisi'

Ece Aksoy, İstanbul Life dergisinin Mayıs 2020 sayısında Berna Abik'in "Asmalımescit'te bohem karantinası nasıl geçti?" başlığıyla hazırladığı dosya için de bir yazı kaleme almıştı. Koronavirüs ile bir söyleşi kurgulayan Ece Aksoy'un yazısı şöyle:

“Maskemi taktım, gözlüğüm gözümde. Koronavirüs'le aramızda 3 metre var. Sosyal mesafemizi bozmadan kendisine bir soru sordum, o da kabul etti ve yanıtladı. ‘Gücünüzü bu derece göstermeye ihtiyacınız mı vardı? Çoluğa çocuğa, gence yaşlıya, ne yaptınız dünyaya?’ ‘Çok sıkılmıştım’ dedi öfkeyle: ‘Seven sevmeyen, yolda, barda, gece kulüplerinde her gördüğüne sarılıp şap şup öpüşmelerden, eğlencede, çarşıda pazarda birbirine değmeden mutlu olamayanlardan, tükürük damlalarını saça saça kimseye söz bırakmadan konuşanlardan, temizlik malzemesinden çok makyaj malzemesine para yatıranlardan, keyfi para açısından gıcırlardan, onun her şeyi halledeceğini sananlardan, evin muhteşem lezzetini bilmeyenlerden, siyasetçilere ‘sayın’ deyip bilim insanlarının hapse tıkılmasından, oksijeni kovup doğayı betonla gömenlerden, ağaç dikmeyip kesenlerden… Uzatmayayım, dünyada bu insanlar çok. Hepsini ziyaret ediyorum. Uzun zamandır düşündüğüm bir dünya turuydu bu. Acımasız bulacaksınız ama evet, kurunun yanında yaş da yanıyor, üzgünüm. Benim de eğitilmeye ihtiyacım var. Olacak elbet. Bugünleri unutmayanlar çoğaldıkça benim de dünyaya olan yolum o kadar uzak olacak. Hadi bana eyvallah, markette birbirlerini ezenlere doğru yolum." 'Asmalımescit'te bohem karantinası nasıl geçti?' dosyasının tamamı için tıklayın..