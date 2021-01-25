T24 Yıllık | Ece Aksoy yazdı: Korona ve Kırmızı Nine

T24 Haber Merkezi

T24 Yıllık 2021 çıktı. 70 yazar, çizer, gazeteci ve sanatçının yer aldığı T24 Yıllık için aynı zamanda İstanbul'da yeme/içme sektörünün en kıdemli işletmecilerinden olan yazar Ece Aksoy'un kaleme aldığı yazıdan tadımlık bir bölüm:

"Derin nefes aldı nine, gözlerini sabit bir noktaya dikip. “Unutulacak gibi değil, çok etkilendim, daldan dala bir rüya... Çöp bidonlarının başında çocuklar birbirlerinin elinden buldukları atık yiyecekleri çekiştiriyor, bir ormanda kesilen ağaçlardan kan akıyor, yollar kan içinde, ıssız koylarda terk edilen köpekler, ağlayarak bakıyor uzaklaşan teknenin ardından, haksızlığa uğradık diye grup grup insanlar avaz avaz dövünüyor. Bütün bunlar olurken, bir hayvan topluluğu (kurt, kuş, kuzu, ceylan, tavşan, tilki) koşa koşa geldiler meydana. Tilkiyi sözcü seçip gönderdiler.

COVID-19’un, mışıl mışıl uyuduğu, çıkılamayan yüksek dağların tepelerine anlattı tilki dünyadaki çirkinlikleri, dinledi COVID-19. Nokta kadar olmayan boyu posuyla çok öfkelendi, ‘Kim yapıyor bunları?’ diye sormadan attı kendini dünyanın ortasına. Bağırarak arkasından tilki ‘Dur daha bitmedi, sular bitiyor, göller ova oluyor, çiftçi ovalara ekecek tohumu bulamıyor, sevgilim bile artık yüzüme bakmıyor...’ bağırdı, bağırdı, yankı yaptı söyledikleri, duyup duymadığını anlamadan inmeye başladı dağdan. Uyandım ter içinde, bir daha da uyuyamadım.”

Gülcan Kırmızı Nine’yi dinledi dinledi...

“Masalsın sen nine! Bu anlattıklarını teklif et televizyon kanallarına, alan olur belki. Antiseptiğe, maskeye, kolonyaya, çamaşır suyuna verdiğimiz paralar çıkar, erzağımızı, etimizi, sütümüzü alırız. COVID-19 öncesi gibi. Senin emekli maaşın faturalara yetti, bana da hâlâ yatırmadılar vadettikleri parayı. ‘Aşçısın, bütün gün uyuyacağına gir mutfağa yeni bir şeyler dene, yaratıcılığını kullan’ diyorsun, hangi malzemeyle? Yemek yarışma programlarına bakıyoruz, yaratıcılık beklediklerinde yarışmacılardan, yığıyorlar öne seksen çeşit malzeme. Çoğunun adını bile bilmiyoruz, gel de yaratma o zaman.”

Resim: Giuseppe Arcimboldo, ‘Summer’ 1563