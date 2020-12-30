Türkiye’de ilk ve tek: T24 Yıllık 2021 çıktı

T24 Haber Merkezi

Türkiye’de alanında ilk ve tek yayın olan T24 Yıllık’ın 2021 sayısı çıktı. Siyasetten ekonomiye, dış politikadan dünyaya, sanattan hayvan haklarına, iklim krizinden kadın hareketi ve spora Türkiye ve dünya gündemindeki konular hakkında 2021 öngörülerini içeren 214 sayfalık T24 Yıllık’ta 70 yazar, uzman, çizer, gazeteci ve sanatçının yazıları ile desenleri yer alıyor. Ahmet Ümit’in, henüz yayımlanmamış son romanından bir bölümü ilk kez paylaştığı T24 Yıllık’a, Ece Aksoy, Mine Söğüt ve Figen Şakacı da 2021 için yazdıkları birer öyküyle katıldılar. Türkiye edebiyatının önde gelen isimlerinden Oya Baydar, bu yıl yayımlanacak ‘Zor Zamanlar Günlükleri’nden bir bölümü ilk kez T24 Yıllık okurları için paylaştı; Sema Kaygusuz insanlığın salgınlarla ilişkisi üzerine ‘acıyla öğrenme’yi yazdı. KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır; 2021'de siyaseti neler beklediğine ilişkin analiz ve öngörülerini T24 Yıllık için anlattı.

T24 Yıllık 2021, D&R mağazaları, merkezi gazete bayileri, havaalanları, garlar ve terminallerdeki bayiler ile Remzi Kitabevi şubelerinde satışa sunuldu. T24 Yıllık; internette babil.com ve istanbulkitapcisi.com adreslerinden sipariş verilerek de alınabilecek. Kendi türünde Türkiye’de ilk ve tek yayın olan T24 Yıllık üçüncü sayısında 214 sayfa olarak basıldı, süreli bir yayın için en geniş yazar ve uzman yelpazesini bir araya getirdi.

T24 Yıllık’a yazan ve çizen isimler

1 Eylül 2009’dan beri yayında olan bağımsız internet gazetesi T24’ün kâğıda basılı tek yayını olan T24 Yıllık’taki desenleri, Türkiye’nin dünyada da tanınan çizerleri yaptılar. T24 Yıllık’ın kapağını Selçuk Demirel tasarladı. Yıllık’ın iç desenlerini de Selçuk Demirel, Tan Oral ve M. Kutlukhan Perker çizdi.

T24 Yıllık 2021’de yazıları, öyküleri ve çizgileri ile yer alan isimler alfabetik sırayla şöyle:

Ahmet Ümit, Akdoğan Özkan, Atilla Dorsay, Aydın Engin, Ayşe Çavdar, Ayşen Güven, Aziz Çelik, Barış Soydan, Bekir Ağırdır, Burak Özçetin, Candan Yıldız, Cem Dizdar, Deniz Bayram, Deniz Demirhan, Doğan Akın, Ece Aksoy, Emrah Akın, Ercan Coşkun, Erdoğan Sağlam, Faruk Bildirici, Fehim Taştekin, Figen Şakacı, Fikret Bila, Fulya Canşen, Füsun Sarp Nebil, Gökçer Tahincioğlu, Hakan Aksay, Hasan Cemal, Işık Özel, Kemal Can, Kenan Başaran, Mehmet Tezkan, Mehmet Y. Yılmaz, Mehmet Yalçın, Metin Kaan Kurtuluş, Mine Söğüt, M. Kutlukhan Perker, Murat Belge, Murat Meriç, Murat Sabuncu, Murat Sevinç, Murat Yetkin, Mustafa Arslantunalı, Nilüfer Göle, Osman Elbek, Osman Ulagay, Oya Baydar, Oytun Okan Şenel, Ömer Madra, Rafet Uçkan, Rıdvan Akar, Rıza Türmen, Seden Mestan, Selçuk Demirel, Sema Kaygusuz, Sencer Ayata, Soli Özel, Talat Kırış, Tan Oral, Tanıl Bora, Thierry Malleret, Tuğçe Erçetin, Tuğrul Akşar, Türkay Demir, Uğur Gürses, Umut Ozan Darıcı, Yalçın Doğan, Yavuz Adugit, Yeşim Gürer Oymak.