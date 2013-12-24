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Ebru Gündeş tazminat ödeyebilir

Eşi Reza Zarrab'ın tutuklanmasıyla zor günler geçiren Ebru Gündeş yılbaşı gecesi organizasyonunu iptal etti.

24 Aralık 2013 10:50

Yılbaşı gecesi organizasyonunu iptal eden Ebru Gündeş bu kararının ardından tazminat ödemek zorunda kalabilir

Eşi Rıza Sarraf'ın (Reza Zarrab) rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanmasıyla zor günler geçiren Ebru Gündeş yılbaşı gecesi organizasyonunu iptal etti. Vatan gazetesinde yer alan habere göre, Kıbrıs Nuh'un Gemisi'nde sahne alacak olan şarkıcıyı dinlemek için hayranlarının 3 bin 750 lira ödediği otelde boş yer kalmamıştı.

Otel yönetimi bu gelişmenin ardından Muazzez Abacı ve Selami Şahin'le anlaştı.

Yılbaşı gecesi için 250 bin TL'ye Nuh'un Gemisi'yle anlaşan Gündeş ise bu kararından dolayı otele tazminat ödemek zorunda kalabilir.

 

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