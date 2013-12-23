Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında eşi Rıza Sarraf'ın (Reza Zarrab) tutuklanmasından sonra 'O Ses Türkiye'de programına çıkıp çıkmayacağı merak konusu olan Ebru Gündeş kararını verdi.

Gündeş,yarın canlı yayınlanacak ve bundan sonra yayınlanacak tüm O Ses Türkiye programlarına katılacak. Sevilen sanatçı, 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' programında ise yer almayacak. Yarışmanın sunucusu ve yapımcısı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde programa çıkıp çıkmama kararını Ebru Gündeş'e bıraktığını söylemiş, "Çekimler için iki günümüz var. Ben kararı tamamen Ebru'ya bıraktım. O nasıl isterse öyle olacak" demişti.