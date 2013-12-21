Acun'dan Ebru Gündeş açıklaması

Eşi Reza Zarrab yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'nin yeni bölümünde jüri koltuğundaki yerini alıp almayacağına kendisi karar verecek. Acun Ilıcalı, "2 günümüz var. Ebru nasıl isterse öyle olacak" dedi.

Ebru Gündeş zor günler geçiriyor! Eşi Reza Zarrab geçtiğimiz salı günü sabaha karşı polis tarafından gözaltına alınmış bu gece geç saatlerde tutuklanarak cezaevine gönderilen Gündeş o gğnden bu yana açıklama yapmadı. Yakınları dışında kimseyle görüşmeyen ünlü sanatçının jüri üyesi olduğu O Ses Türkiye yarışmasına çıkıp çıkmayacağı da merak ediliyor.

Yarışmanın sunucusu ve yapımcısı Acun Ilıcalı, programa çıkıp çıkmama kararını Ebru Gündeş'e bıraktığını söyledi. Ilıcalı, "Çekimler için iki günümüz var. Ben kararı tamamen Ebru'ya bıraktım. O nasıl isterse öyle olacak" dedi.