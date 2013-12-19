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Ebru Gündeş hastaneye kaldırıldı

Şarkıcı Ebru Gündeş eşi Reza Zarrab'ın gözaltına alınmasının ardından fenalık geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi

19 Aralık 2013 13:22

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, salı günü İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet operasyonları kapsamında eşi Reza Zarrab'ın da gözaltına alınmasının ardından fenalık geçirdi. Eşini görmek istediğini ifade eden Gündeş'e yetkililer sadece iki dakika görüşmesine izin verdi.

İş bağlantıları için devletin çeşitli kademelerinde 142 milyon TL rüşvet dağıttığı iddia edilen İşadamı Zarrab, önceki gün yapılan baskında evinden alınarak emniyete götürüldü.

Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre, Reza Zarrab'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmesinin ardından işadamının eşi Ebru Gündeş'te fenalık geçirdi. Özel bir hastaneye kaldırılan Gündeş, akşama kadar tedbir amacıyla müşade altında tutuldu. Akşam saatlerinde hastaneden yakınlarıyla ayrılan Gündeş, soluğu İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde aldı. Eşini görmek istediğini ifade eden Gündeş'e yetkililer sadece iki dakika görüşmesine izin verdi.

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