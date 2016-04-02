T24 LogoT24 Logo
Magazin

Ebru Gündeş: Sanatım her şeyin üstünde, konserlerimi iptal etmeyeceğim

Reza Zarrab'ın tutuklanmasının ardından Ebru Gündeş'in ABD'ye taşınacağı ileri sürülmüştü

02 Nisan 2016 13:16

Eşi Reza Zarrab'ın ABD'de tutuklanması sonrası gözlerin çevrildiği ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, konserlerini iptal edeceği yönündeki iddiaları yalanladı.

Hürriyet'in haberine göre, Ebru Gündeş, sahne çalışmalarına ara vermeyeceğini belirterek, nisan ayı boyunca  Kıbrıs,  İstanbul,  İzmir ve  Antalya'da dokuz konser vereceğini duyurdu.

Konser anlaşmalarının daha önce yapıldığını ve iptal etmesinin söz konusu olmadığını kaydeden Gündeş, "Sanatım her şeyin üstündedir. Dokuz konserimi de iptal etmiyorum" açıklaması yaptı.

Reza Zarrab'ın tutuklanmasının ardından Ebru Gündeş'in ABD'ye taşınacağı ileri sürülmüştü.

ETİKETLER

ebru gündeşreza zarrabkonser9 konserantalyaistanbulkıbrısdevam edeceğimabdtutuklama

İlgili Haberler

Eşi ABD'de tutuklanan Ebru Gündeş Türkiye’ye döndü

Gündeş'in görüntülenmemesi için güvenlik önlemleri alındı

Ebru Gündeş Miami'ye mi gidiyor?

Reza Zarrab'ın Miami'de tutuklanmadı üzerine Gündeş kızını alarak Türkiye'ye dönmüştü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24