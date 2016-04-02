Ebru Gündeş: Sanatım her şeyin üstünde, konserlerimi iptal etmeyeceğim

Eşi Reza Zarrab'ın ABD'de tutuklanması sonrası gözlerin çevrildiği ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, konserlerini iptal edeceği yönündeki iddiaları yalanladı.

Hürriyet'in haberine göre, Ebru Gündeş, sahne çalışmalarına ara vermeyeceğini belirterek, nisan ayı boyunca Kıbrıs, İstanbul, İzmir ve Antalya'da dokuz konser vereceğini duyurdu.

Konser anlaşmalarının daha önce yapıldığını ve iptal etmesinin söz konusu olmadığını kaydeden Gündeş, "Sanatım her şeyin üstündedir. Dokuz konserimi de iptal etmiyorum" açıklaması yaptı.

Reza Zarrab'ın tutuklanmasının ardından Ebru Gündeş'in ABD'ye taşınacağı ileri sürülmüştü.