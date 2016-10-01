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"Ebru Gündeş, 'Gönlümün Efendisi' şarkısını artık okumayacak" iddiası

Ebru Gündeş'in, bu şarkıyı eşi Reza Zarrab için seslendirdiği iddia edilmişti

01 Ekim 2016 14:03

ABD'de tutuklu bulunan altı yıllık eşi Reza Zarrab'a boşanma davası açan Ebru Gündeş'in artık konserlerinde 'Gönlümün Efendisi' şarkısını okumayacağı iddia edildi.

Posta gazetesinde yer alan habere göre, Gündeş'in bu kararında söz konusu parçayı eşi Reza Zarrab için seslendirmesinin etkili olduğu ileri sürüldü.

Ebru Gündeş jürisi olduğu 'O Ses Türkiye' programının 'Yılbaşı Özel' gecesinde 'Gönlümün Efendisi' şarkısını seslendirmişti.

Boşanma kararı almasının ardından programın jürisinden de çıkan Gündeş, artık sadece sahne programlarına ağırlık verecek. İddiaya göre, eşi tarafından kendisine düğünde hediye edilen Kanlıca'daki ikiz yalılardan kızıyla birlikte taşınıp, otele yerleşen Gündeş, sahne ücretini de 150 bin liraya çıkarttı.

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