Ebola'dan ölenlerin sayısı 5 bini aştı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Yardımcısı Bruce Aylward, Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bini aştığını söyledi.

Liberya'da salgının yayılma hızında yavaşlama olduğunu ve ülkedeki Ebola vakası ve ölüm sayılarının düştüğünü ifade eden Aylward, Liberya'da "Yeni vaka oranında yavaşlama görüyoruz" şeklinde konuştu.

Liberya, 4 bin 665 vaka ve 2 bin 705 ölüm ile salgından en fazla etkilenen ülke konumunda. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, Ebola salgınında ölümlerin büyük çoğunluğu Batı Afrika ülkeleri Gine, Sierra Leone ve Liberya'da görüldü.

Papa'dan Ebola çağrısı

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus, Afrika’daki Ebola salgını dolayısıyla ciddi endişeleri olduğunu, virüsün yok edilmesi için uluslararası toplumun gerekli önlemleri alması gerektiğini belirtti.

Ruhani lider, bugün yaptığı açıklamada, giderek kötüleşen Ebola salgınının özellikle Afrika’da zor koşullar altındaki nüfus arasında hızla yayıldığına dikkati çekerek, bu durumdan derin endişe duyduğunu dile getirdi.

Papa, bu salgından etkilenen hastalara ve onlara “kahramanca” yardım etmeye çalışan doktor, hemşire, gönüllüler, dini kurumlar ve derneklere yakınlığını belirterek onlar için dua ettiğini söyledi.

Papa, çarşamba günleri Aziz Petrus meydanında yaptığı genel kabulünün son bölümünde de inananları Ebola salgını nedeniyle hayatını kaybedenler için dua etmeye davet etti.