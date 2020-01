ABD'de Senegalli kardeşleri 'Ebola'lı diye dövdüler

ABD'nin New York kentinde, Senegalli kardeşlerin “Ebola” virüsü taşıdıkları gerekçesiyle dövülmesi üzerine, New York Polis Teşkilatı (NYPD) ve İl Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Senegal'den bir ay önce gelen 13 yaşındaki Pape Drama ve 11 yaşındaki kardeşi Amadou Drama'nın eğitime başladıkları Bronx semtindeki okulda dövülmesi, büyük tepki topladı.



Yerel medyanın haberine göre, Bronx'taki Tremont İlkokulu'nda okuyan çocuklarının bir kaç haftadır “Ebolalı” oldukları ileri sürülerek, alay edildiğini belirten baba Ousmane Drame, çocuklarının 15 kişilik bir grup tarafından “tekme-tokat” dövüldüğünü söyledi.



Dövülmeden önce de çocuklarının aşağılandığını belirten baba Drame, spor salonuna gittiklerinde sınıf arkadaşlarının çocuklarına, topa dokunmamalarını, dokunurlarsa, Ebola kapacaklarını söylediklerini kaydetti.



NYPD ve New York Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlatırken, Baba Ousmane Drame, 25 yıldır ABD'de böyle bir sorunla karşılaşmadıklarını belirtti. Afrika Danışma Konseyi Başkanı Charles Coope, olayın ardından yaptığı açıklamada, toplumu bu konuda duyarlı olmaya çağırdı.



New York Eğitim Müdürü ve Okullar Başkanı Carmen Farina yayımladığı açıklamasında, “Özellikle New Yorklular'ın birlikte olması gerektiği bir dönemde, öğrencilerimizi sindirme ve zorbalığa karşı hoşgörümüz olmayacak” ifadesini kullandı. Olayın üzerinde önemle durularak soruşturulduğu belirten Farina, Eğitim Müdürlüğü okul güvenlik personelinin okulda öğrenci ve okul personeliyle görüştüğünü, mağdur öğrencilerin desteklenmesinin sağlanacağını bildirdi.