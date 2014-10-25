T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Ebola vakalarının sayısı 10 bini geçti

Dünya Sağlık Örgütü Ebola'dan ölenlerin sayısının 4922'ye yükseldiğini açıkladı

25 Ekim 2014 17:58

Merkezi Cenevre'de bulunan Dünya Sağlık Örgütü Ebola virüsünden ölenlerin sayısının giderek arttığını açıkladı. Örgüt ölenlerin sayısının 4922, virüse yakalananların sayısının ise 10 bin 141'e çıktığını belirtti. Ebola'nın en hızlı yayıldığı ülkelerin başında Liberya geliyor. Birçok aileninin Ebola'ya yakalanan yakınlarını karantinaya alınacakları gerekçesiyle hastaneye götürmediği belirtiliyor. Yetkililer bu nedenle hastalığa yakalananların sayısının resmi rakamların çok daha üzerinde olduğuna dikkat çekiyor. Virüsün Liberya dışında en yaygın olduğu ülkelerse Gine ve Sierra Leone. Bunun yanı sıra İspanya ve ABD'de de Ebola vakalarına rastlandı. Nijerya ve Senegal ülkede Ebola vakası olmadığını duyururken, Mali'de 2 yaşında bir çocuk virüs yüzünden hayatını kaybetti.

New York'ta bir Ebola vakasına rastlanmasının ardından kentte güvenlik önlemleri had safhaya çıkarıldı. New York ve New Jersey Valileri Batı Afrika ülkelerinden dönen ABD'li bütün sağlık görevlilerinin karantinaya alınması talimatını verdi. Karantinanın 21 gün sürmesi öngörülüyor. Bu önlemlerin alınmasında, New York'ta bir doktorda Ebola virüsüne rastlanmasının etkisi oldu. Söz konusu doktor Gine'deki Ebola hastalarının tedavisinde görev yapmıştı. Yetkililer doktorun sağlık durumunun kötüye gitmediğini açıkladı.

Öte yandan Teksas'ta Ebola virüsünün bulaştığı hemşirenin yeniden sağlığına kavuştuğu belirtildi. Ulusal Sağlık Enstitüsü Nina Pham adlı hemşirenin iyileştiğini ve hastaneden taburcu edildiğini açıkladı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Dünya SağlıkEbolaCenevreLiberyaGineSierra LeoneABDSenegalMaliNewYorkNew Jersey Valileri Batı AfrikaNew YorkGine EbolaTeksas EbolaSağlık Enstitüsü Nina Pham

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24