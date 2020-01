Ebola vakalarının sayısı 10 bini geçti

Merkezi Cenevre'de bulunan Dünya Sağlık Örgütü Ebola virüsünden ölenlerin sayısının giderek arttığını açıkladı. Örgüt ölenlerin sayısının 4922, virüse yakalananların sayısının ise 10 bin 141'e çıktığını belirtti. Ebola'nın en hızlı yayıldığı ülkelerin başında Liberya geliyor. Birçok aileninin Ebola'ya yakalanan yakınlarını karantinaya alınacakları gerekçesiyle hastaneye götürmediği belirtiliyor. Yetkililer bu nedenle hastalığa yakalananların sayısının resmi rakamların çok daha üzerinde olduğuna dikkat çekiyor. Virüsün Liberya dışında en yaygın olduğu ülkelerse Gine ve Sierra Leone. Bunun yanı sıra İspanya ve ABD'de de Ebola vakalarına rastlandı. Nijerya ve Senegal ülkede Ebola vakası olmadığını duyururken, Mali'de 2 yaşında bir çocuk virüs yüzünden hayatını kaybetti.

New York'ta bir Ebola vakasına rastlanmasının ardından kentte güvenlik önlemleri had safhaya çıkarıldı. New York ve New Jersey Valileri Batı Afrika ülkelerinden dönen ABD'li bütün sağlık görevlilerinin karantinaya alınması talimatını verdi. Karantinanın 21 gün sürmesi öngörülüyor. Bu önlemlerin alınmasında, New York'ta bir doktorda Ebola virüsüne rastlanmasının etkisi oldu. Söz konusu doktor Gine'deki Ebola hastalarının tedavisinde görev yapmıştı. Yetkililer doktorun sağlık durumunun kötüye gitmediğini açıkladı.

Öte yandan Teksas'ta Ebola virüsünün bulaştığı hemşirenin yeniden sağlığına kavuştuğu belirtildi. Ulusal Sağlık Enstitüsü Nina Pham adlı hemşirenin iyileştiğini ve hastaneden taburcu edildiğini açıkladı.