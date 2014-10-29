T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

İsviçre’de Ebola aşısı denendi

İsviçre’de Ebola’ya karşı ümit vaat eden bir aşı, ilk kez 120 kişilik geniş bir topluluk üzerinde denendi.

29 Ekim 2014 00:05


Dünya Sağlık Örgütü (WHO) aşının Batı Afrika'ya gidecek olan 120 kişilik gönüllü topluluğu üzerinde denendiğini duyurdu.

İsviçre yetkili makamı Swissmedic tarafından verilen izin üzerine, aşı üzerindeki çalışmaların bu hafta Lausanne Üniversitesi Hastanesi bünyesinde başlatıldığı belirtiliyor.

Swissmedic'in yaptığı açıklamaya göre aşının hem güvenirliği hem de etkinliği denenecek.

İngiliz GlaxoSmithKline ilaç şirketi tarafından geliştirilen ChAd3 isimli madde, gen tekniği kullanılarak değişime uğratılmış bir virüse dayanıyor ve bağışıklık sisteminin Ebola virüslerinin belli bir proteinine karşı antikor üretmesine neden oluyor.

Aşı şimdiye kadar İngiltere, ABD ve Mali'de küçük gruplar üzerinde denenmişti. Lausanne'da daha büyük bir grup üzerinde ilk kez denenmiş oldu. Aşının uygulandığı bir grup İsviçre'de kalırken diğer grup Batı Afrika'daki Ebola salgınının olduğu bölgelere gidecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

EbolaSağlıkBatı AfrikaSwissmedicLausanneHastanesiGlaxoSmithKlineChAd3ABDMaliBatı Afrika EbolaWelle Türkçe AFP EC/AG

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24