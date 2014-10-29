İsviçre’de Ebola aşısı denendi



Dünya Sağlık Örgütü (WHO) aşının Batı Afrika'ya gidecek olan 120 kişilik gönüllü topluluğu üzerinde denendiğini duyurdu.

İsviçre yetkili makamı Swissmedic tarafından verilen izin üzerine, aşı üzerindeki çalışmaların bu hafta Lausanne Üniversitesi Hastanesi bünyesinde başlatıldığı belirtiliyor.

Swissmedic'in yaptığı açıklamaya göre aşının hem güvenirliği hem de etkinliği denenecek.

İngiliz GlaxoSmithKline ilaç şirketi tarafından geliştirilen ChAd3 isimli madde, gen tekniği kullanılarak değişime uğratılmış bir virüse dayanıyor ve bağışıklık sisteminin Ebola virüslerinin belli bir proteinine karşı antikor üretmesine neden oluyor.

Aşı şimdiye kadar İngiltere, ABD ve Mali'de küçük gruplar üzerinde denenmişti. Lausanne'da daha büyük bir grup üzerinde ilk kez denenmiş oldu. Aşının uygulandığı bir grup İsviçre'de kalırken diğer grup Batı Afrika'daki Ebola salgınının olduğu bölgelere gidecek.