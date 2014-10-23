T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Ebola salgınında 4 bin 877 kişi hayatını kaybetti

ABD Hastalık Kontrol Önleme Merkezi, ülkeye Batı Afrika'dan gelen tüm yolcuları 21 gün süreyle izleme kararı aldı

23 Ekim 2014 01:22

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Ebola salgınında bugüne kadar 4 bin 877 kişi öldüğünü bildirdi. ABD Hastalık Kontrol Önleme Merkezi, ülkeye Batı Afrika'dan gelen tüm yolcuları 21 gün süreyle izleyecek.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada; 19 Ekim'e kadar büyük kısmı Batı Afrika'da yer alan Liberya, Gine ve Sierra Leone'de olmak üzere 9 bin 936 Ebola vakası tespit edildiği belirtildi. 

Liberya'da 4 bin 665 vaka ve 2 bin 705 ölüm, Sierra Leone'de 3 bin 706 vaka ve bin 259 ölüm, Gine'de ise bin 540 vaka ve 904 ölüm meydana geldiği ifade edildi. 

Ayrıca, 443 sağlık çalışanında virüs tespit edildiği, 244'ünün hayatını kaybettiği vurgulandı.

 

ABD ülkeye gelen Batı Afrikalıları izleyecek

 

ABD Hastalık Kontrol Önleme Merkezince (CDC), ülkeye Batı Afrika'dan gelen tüm yolcuların 21 gün süreyle izleneceği bildirildi.

CDC, Ebola'yla ilgili yeni bir izleme programı açıkladı. Programa göre, Ebola hastalığının görüldüğü Batı Afrika ülkelerinden gelen tüm yolcular, hastalığın kuluçka süresi olan 21 gün boyunca izlenecek.

CDC Direktörü Thomas Frieden, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, izleme programına pazartesi gününden itibaren başlanacağını ve programın Ebola'nın etkili olduğu ülkelerden gelen yolcuların yüzde 70 oranında olduğu 6 eyalette uygulanacağını bildirdi. Frieden, söz konusu eyaletlerin New York, Pensilvanya, Georgia, Maryland, Virginia ve New Jersey olduğunu kaydetti.

ABD, bugünden itibaren de Ebola'nın etkili olduğu Gine, Sierra Leone ve Liberya'dan gelen yolcuların sadece 5 havaalanından ülkeye girişine izin veren yeni bir uygulama başlattı.

Ebola'nın etkili olduğu ülkelerden günde ortalama 150 yolcunun geldiği ABD'de, 8 Ekim'de Liberya'dan Dallas'a gelen Thomas Eric Duncan'a Ebola teşhisi konmuş, Duncan hastanede hayatını kaybetmişti. Duncan'ın tedavi edildiği hastanedeki 2 hemşirede Ebola virüsünün görülmesiyle hastalığın ABD'de ilk defa insandan insana bulaştığı teyit edilmişti. Duncan'ın yattığı hastanedeki sağlık personelinin 29 Ekim'e kadar düzenli olarak kontrolüne devam edilecek.

 

ETİKETLER

eboladünya sağlık örgütüsalgınvirüsölü

İlgili Haberler

Dünya Bankası: Ebola ve IŞİD, global ekonomiyi tehdit ediyor

Dünya Bankası üst düzey yöneticilerinden Indrawati, global ekonominin büyüme kabiliyetini etkileyebilecek yeni risklerle karşı karşıya olunduğunu söyledi

Ebola virüsü 15 dakikada belirlenecek

Fransız bilim insanları, Afrika’yı tehdit eden Ebola virüsünü 15 dakika içinde tespit eden test geliştirdi

MERS ve ebola korkusu Türkiye'ye sıçradı

Hatay'da bir kişinin MERS-coV virüsünden ölmesinin ardından pek çok insan teşhis için hastanelere başvurdu

Ebola korkusu virüsten daha hızlı yayılıyor

Ebola salgını ile ilgili haberler sadece hastalığın çıktığı Batı Afrika’da değil, Avrupa ve ABD’de de medyanın baş konusunu oluşturuyor. Oysa uzmanlar, Afrika dışında virüsün bulaşma olasılığının düşük olduğu görüşünde.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24