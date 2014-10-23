Ebola salgınında 4 bin 877 kişi hayatını kaybetti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Ebola salgınında bugüne kadar 4 bin 877 kişi öldüğünü bildirdi. ABD Hastalık Kontrol Önleme Merkezi, ülkeye Batı Afrika'dan gelen tüm yolcuları 21 gün süreyle izleyecek.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada; 19 Ekim'e kadar büyük kısmı Batı Afrika'da yer alan Liberya, Gine ve Sierra Leone'de olmak üzere 9 bin 936 Ebola vakası tespit edildiği belirtildi.

Liberya'da 4 bin 665 vaka ve 2 bin 705 ölüm, Sierra Leone'de 3 bin 706 vaka ve bin 259 ölüm, Gine'de ise bin 540 vaka ve 904 ölüm meydana geldiği ifade edildi.

Ayrıca, 443 sağlık çalışanında virüs tespit edildiği, 244'ünün hayatını kaybettiği vurgulandı.

ABD ülkeye gelen Batı Afrikalıları izleyecek

ABD Hastalık Kontrol Önleme Merkezince (CDC), ülkeye Batı Afrika'dan gelen tüm yolcuların 21 gün süreyle izleneceği bildirildi.

CDC, Ebola'yla ilgili yeni bir izleme programı açıkladı. Programa göre, Ebola hastalığının görüldüğü Batı Afrika ülkelerinden gelen tüm yolcular, hastalığın kuluçka süresi olan 21 gün boyunca izlenecek.

CDC Direktörü Thomas Frieden, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, izleme programına pazartesi gününden itibaren başlanacağını ve programın Ebola'nın etkili olduğu ülkelerden gelen yolcuların yüzde 70 oranında olduğu 6 eyalette uygulanacağını bildirdi. Frieden, söz konusu eyaletlerin New York, Pensilvanya, Georgia, Maryland, Virginia ve New Jersey olduğunu kaydetti.

ABD, bugünden itibaren de Ebola'nın etkili olduğu Gine, Sierra Leone ve Liberya'dan gelen yolcuların sadece 5 havaalanından ülkeye girişine izin veren yeni bir uygulama başlattı.

Ebola'nın etkili olduğu ülkelerden günde ortalama 150 yolcunun geldiği ABD'de, 8 Ekim'de Liberya'dan Dallas'a gelen Thomas Eric Duncan'a Ebola teşhisi konmuş, Duncan hastanede hayatını kaybetmişti. Duncan'ın tedavi edildiği hastanedeki 2 hemşirede Ebola virüsünün görülmesiyle hastalığın ABD'de ilk defa insandan insana bulaştığı teyit edilmişti. Duncan'ın yattığı hastanedeki sağlık personelinin 29 Ekim'e kadar düzenli olarak kontrolüne devam edilecek.